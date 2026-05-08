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Polizei fahndet nach vermisster 16-Jährigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe

8. Mai 20261.2k
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(wS/ots) Bad Laasphe 08.05.2026 | Am Mittwoch (06.05.2026) wurde der Polizei in Siegen-Wittgenstein eine 16-Jährige als vermisst gemeldet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist das Mädchen bereits seit dem 30.04.2026 aus einer Wohngruppe in Bad Laasphe abgängig. Dort entfernte sie sich nach einem Gruppenabend in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass sie sich in der Vergangenheit schon Mal in Dortmund aufgehalten hat.

Bisherige Ermittlungen haben nicht zum Auffinden des Mädchens geführt, daher bittet die Polizei in Siegen-Wittgenstein nun um Ihre Mithilfe. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der 16-Jährigen machen?

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - Kopftuch
   - weite Kleidung
   - ggf. schwarze Jacke

Bilder der 16-Jährigen können unter dem folgenden Link eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/203244

Hinweise nimmt die Polizei über den Polizeinotruf 110 oder der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.

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