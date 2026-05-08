Kaan-Marienborn feiert: Beim 5. Kääner Sommer treffen Sportgeist und Live-Musik aufeinander

(wS/fc) Siegen 08.05.2026 | Es ist ein Termin, den sich viele Kääner längst rot im Kalender markiert haben – und in diesem Jahr gleich doppelt: Am Samstag, 13. Juni 2026, steigt in der Herkules Arena der 5. Kääner Sommer. Zum runden Jubiläum haben sich die beiden Veranstalter, der TuS Kaan-Marienborn und der 1. FC Kaan-Marienborn, mächtig ins Zeug gelegt: Neben dem traditionellen Programmmix aus Sport, Spiel und Spaß warten in diesem Jahr gleich vier Live-Acts auf die Besucherinnen und Besucher. Und einer davon bleibt bis zum Schluss ein gut gehütetes Geheimnis. Der Eintritt ist – wie in den Vorjahren – frei.

Auftakt um 11 Uhr: Fußballturnier und Family Games parallel

Los geht der Tag um 11 Uhr mit dem festen Klassiker: dem Fußballturnier der Ortsvereine sowie befreundeter Institutionen und Unternehmen. Während auf der einen Platzhälfte um Tore, Punkte und den Turniersieg gekickt wird, findet auf der anderen Hälfte zeitgleich das wohl familienfreundlichste Programm des Tages statt – die Family Games. Vom Kleinkind bis zu den Großeltern darf hier jede Generation mitmachen. Bei der Spaß-Olympiade für Groß und Klein stehen Teamgeist, Bewegung und gute Laune im Mittelpunkt – und genau diese Mischung macht den Kääner Sommer Jahr für Jahr aus.

17 Uhr: Siegerehrung mit Stimmung garantiert

Am Nachmittag folgt die Siegerehrung. Wer die vergangenen Auflagen kennt, weiß: Hier wird nicht nur der Pokal überreicht, hier wird gefeiert. Die Stimmung aller beteiligten Teams und Familien ist seit jeher ein Highlight des Tages – und dürfte in der Jubiläumsausgabe noch einmal eine Schippe drauflegen.

Ab 18 Uhr: Party mit drei Bands – plus geheimer Bonus

Sobald die Pokale vergeben sind, übernimmt die Musik das Kommando. Ab 18 Uhr beginnt die große Party – und das Line-up kann sich sehen lassen:

Garden 5 – die Band aus Kaan-Marienborn

– die Band aus Kaan-Marienborn Belle Four

One Hit Wonder – „Kölsch für die Ohren“

Die musikalische Mischung reicht laut Veranstaltern von Rock, Alternative und Punk bis hin zu Partymusik – also genau jener Mix, der ein generationenübergreifendes Publikum auf die Tanzfläche zieht.

Und dann: Der Überraschungs-Act

Doch damit nicht genug. Anlässlich des fünfjährigen Bestehens haben sich die Organisatoren noch ein besonderes Schmankerl überlegt: Zum großen Finale wird ein Überraschungs-Act auf der Bühne stehen. Wer sich dahinter verbirgt? Streng geheim. Auf dem Flyer prangt lediglich der vielsagende Hinweis: „Das ‚Bäste‘ kommt zum Schluss.“

Heike Klein und Stefan Jäkel aus dem Orga-Team blicken den Festtagen mit sichtlicher Vorfreude entgegen: „So viel können wir versprechen. Das ‚Bäste‘ kommt bekanntlich zum Schluss. Unser Kääner Sommer hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Treffpunkt für alle Generationen in und um Kaan-Marienborn entwickelt. Sport, Spiel, Musik und gemeinsames Feiern stehen für uns dabei im Mittelpunkt – und wir hoffen, dass möglichst viele Menschen unserer Einladung zum Jubiläums-Sommerfest folgen.“

Für das leibliche Wohl ist gesorgt

Den ganzen Tag über ist auf dem Gelände der Herkules Arena bestens für Speisen und Getränke gesorgt – also gilt: einfach kommen, bleiben, mitfeiern.

Schon am Vorabend: Fußball für den guten Zweck

Wer es kaum erwarten kann oder seinen Fußball-Hunger schon vor dem großen Tag stillen möchte, sollte sich auch den Vorabend freihalten. Dann steigt um 19 Uhr ein Freundschaftsspiel zwischen dem 1. FC Kaan-Marienborn und Shqiponja Siegen. Der erhobene Eintritt fließt komplett in einen guten Zweck – nämlich an die Kita Lillipuz und das Familienzentrum Kunterbunt, beides Kindertagesstätten im Siegener Ortsteil Kaan-Marienborn.

Veranstalter und Unterstützer

Ausgerichtet wird das Jubiläumsfest gemeinsam vom TuS Kaan-Marienborn und dem 1. FC Kaan-Marienborn. Möglich machen die fünfte Auflage auch zahlreiche regionale Partner – darunter HEES, Rübsamen, KLEIN, VR Bauservice, DATASEC, Münker Metallprofile, Sparkasse Siegen, Provinzial Lars Westphal sowie IRLE Edel Pils.

Auf einen Blick

Veranstalter: TuS Kaan-Marienborn & 1. FC Kaan-Marienborn

Was: 5. Kääner Sommer – Das Jubiläum

Wann: Samstag, 13. Juni 2026, ab 11 Uhr

Wo: Herkules Arena, Kaan-Marienborn

Programm: 11 Uhr Fußballturnier und Family Games · 17 Uhr Siegerehrung · ab 18 Uhr Party mit Garden 5, Belle Four, One Hit Wonder + Überraschungs-Act

Vorabend (12. Juni): 19 Uhr Freundschaftsspiel 1. FC Kaan-Marienborn vs. Shqiponja Siegen (Eintritt zugunsten Kita Lillipuz und Familienzentrum Kunterbunt)

Eintritt am Festtag: frei

Der TuS Kaan-Marienborn und der 1.FC Kaan-Marienborn laden zum Jubiläums-Sommerfest ein. Foto: Verein



Übrigens: Um die Ortsgemeinschaft zu feiern, veranstalten der 1.FC Kaan-Marienborn und Shqiponja Siegen bereits am Vorabend, dem 12.05. ein Freundschaftsspiel für den guten Zweck. Die Einnahmen werden zwischen den beiden Kindergärten in Kaan-Marienborn aufgeteilt. Anstoß um 19 Uhr.