Pflegekreis Wilnsdorf: Vorstand bestätigt und verstärkt – Engagement für die Zukunft

(wS/ck) Wilnsdorf 08.05.2026 | Am gestrigen Abend fand die Mitgliederversammlung des Pflegekreises Wilnsdorf e.V. statt. Ein besonderes Highlight des Abends waren die Ehrungen langjährig engagierter Helferinnen.

Dabei wurde Klaus Grünebach erneut als erster Sprecher (Vorsitzender) im Amt bestätigt.

Mit Johannes Schneider wurde ein neuer zweiter Sprecher in den Vorstand gewählt. Sein ehrenamtliches Engagement gilt besonders der Frage, wie Pflege, Alltag und Lebensqualität im Alter in Wilnsdorf weiterentwickelt werden können. Durch seine Tätigkeit als Beigeordneter ist er zugleich eine wichtige Verbindung zwischen Verwaltung und Pflegekreis.

Zur Stellvertreterin der beiden Sprecher wurde Martina Heinz gewählt, die bereits zuvor mehrere Jahre als Beisitzerin aktiv war und nun weitere Verantwortung übernimmt. Als Schriftführerin wurde Nicole Klein in ihrem Amt bestätigt.

Ebenfalls wiedergewählt als Beisitzerinnen wurden Sabine Klein, Claudia Krämer und Petra Westkamp. Neu als Beisitzer gewählt wurde Niklas Eickhoff (20 Jahre) – ein erfreuliches Zeichen dafür, dass auch die junge Generation im Vorstand vertreten ist.

Damit spiegelt der Vorstand einen gelungenen Mix aus Frauen und Männern sowie aus unterschiedlichen Generationen wider.

Als Kassenprüfer wurden Barbara Weber und Friedhelm Jung gewählt.

Auch Bürgermeister Hannes Gieseler nahm an der Versammlung teil und fand lobende und wertschätzende Worte für die Arbeit des Pflegekreises. Er betonte insbesondere die große Bedeutung der Helferinnen, die durch ihren Einsatz Zeit schenken und Menschen im Alltag unterstützen. Ebenso würdigte er die Arbeit der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen als wichtige Schnittstelle zwischen Klienten und Helferinnen sowie das Engagement des ehrenamtlichen Vorstandes.

Im Rahmen der Ehrungen wurden für 10 Jahre Engagement Sonja Felbinger, Doris Nies und Lidwina Pauly ausgezeichnet. Bereits auf 30 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit können Katharina Oster und Elsbeth Kettner zurückblicken.

Der Pflegekreis Wilnsdorf sucht weiterhin engagierte Menschen, die die wichtige Arbeit unterstützen möchten – sowohl als fördernde Mitglieder als auch aktiv als Helferinnen und Helfer. Besonders willkommen sind auch Männer, da es viele männliche Klienten gibt, die sich über gemeinsame Aktivitäten wie Gespräche, kleine handwerkliche Tätigkeiten oder das gemeinsame Verfolgen von Sportereignissen freuen würden.

„Jede Form der Unterstützung zählt“, betont der Sprecher, Klaus Grünebach. Ob durch Mitgliedschaft, ehrenamtliches Engagement oder Spenden – jede Hilfe ist wichtig. Auch Menschen, die Unterstützung im Alltag benötigen, können sich jederzeit für ein Beratungsgespräch melden. Wer Zeit schenken und sich als Helferin oder Helfer einbringen möchte, ist herzlich willkommen.

Foto: Claudia Krämer