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Bezirksregierung genehmigt Eingangsklasse: Neue Klasse 5 in der Hauptschule Achenbach

7. Mai 2026132
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(wS/si) Siegen 07.05.2026 | An der Ganztagshauptschule Achenbach in Siegen kann zum Start des neuen Schuljahres 2026/27 eine 5. Klasse gebildet werden. Die Bezirksregierung Arnsberg hatte gestern (Mittwoch, 6. Mai) entschieden, eine Eingangsklasse an der Achenbacher Schule einzurichten. Deshalb können nun die dort angemeldeten zehn Kinder aufgenommen werden.

Die Aufnahmeverfahren an der Realschule Am Oberen Schloss, den vier städtischen Gesamtschulen und drei Gymnasien sind bereits abgeschlossen. Nach den Sommerferien werden somit rund 900 Fünftklässler in insgesamt 32 Eingangsklassen der weiterführenden Schulen der Stadt Siegen willkommen geheißen.

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