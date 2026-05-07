„Die Schönheit zwischen Alltag und Natur“: Vernissage von Fotograf Heinrich Bruch im Rathaus Netphen

(wS/ne) Netphen 07.05.2026 | Heinrich Bruch zeigt „Die Schönheit zwischen Alltag und Natur“ im Rathaus Netphen

Mit der Ausstellung „Die Schönheit zwischen Alltag und Natur“ lädt der Netphener Fotograf Heinrich Bruch dazu ein, tief in die Vergangenheit des Siegerlandes einzutauchen. Die offizielle Vernissage findet am Montag, 11. Mai 2026, um 18:30 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses Netphen, Amtsstraße 2+6, statt. Eingeladen wird vom Kulturbüro Netphen.

Heinrich Bruch taucht bei seiner Ausstellung tief in die Vergangenheit ein

Ein Storchenbesuch als Auftakt

Eine Geschichte, die symbolisch für die ganze Ausstellung steht, beginnt im Sommer 1966: Damals zählte eine Schar junger Störche zu den letzten Besuchern des alten Pfarrhauses in Irmgarteichen. Das Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert mit seinen hervorspringenden Türgiebeln und dem mächtigen, schiefergedeckten Krüppelwalmdach gehörte gemeinsam mit der angrenzenden Scheune zu den ältesten und baugeschichtlich bedeutendsten Zeugen des Dorfes. Wenige Zeit später wurde das Anwesen abgerissen – doch der Storchenbesuch blieb erhalten: Heinrich Bruch, damals zehn Jahre alt, hielt ihn mit der Kamera fest.

Genau dieser Blick – auf das, was im Alltag fast nebenbei verschwindet – zieht sich durch das gesamte Werk des Fotografen.

Was die Ausstellung zeigt

Viele Besonderheiten haben das Siegerland über Jahrhunderte bis in die heutige Zeit geprägt. Altes Handwerk, Brauchtum und Tradition werden in einigen Dörfern noch gepflegt – und genau dort setzt Heinrich Bruch mit seiner Kamera an. In den letzten Jahren entstanden so zahlreiche Aufnahmen aus den Bereichen Wald-, Haus- und Landwirtschaft, viele davon mit den arbeitenden Menschen im Mittelpunkt. Mit erkennbarer Liebe zum Detail wurde manches Bild bewusst arrangiert, um das Leben früherer Tage zu dokumentieren.

In der Ausstellung sind unter anderem zu sehen:

Bilder aus dem Siegerländer Hauberg ,

, Aufnahmen aus der Landwirtschaft und vom Handwerk ,

und vom , Landschaftsbilder sowie Motive der heimischen Tierwelt ,

sowie Motive der , alte Tätigkeiten wie Sense dengeln , Besen binden , Hausschlachtung , Kornritter aufstellen , Hufbeschlag , Reifen aufziehen und Wäsche waschen ,

, , , , , und , sowie zahlreiche Motive aus dem Dorf Irmgarteichen.

So entstand über die Jahrzehnte eine Serie von Fotos und historischen Begebenheiten, die ein Stück Siegerländer Identität festhält – und vieles zeigt, das heute kaum noch im Alltag zu sehen ist.

Vom Bauernhof zur Kamera: Wer ist Heinrich Bruch?

Heinrich Bruch wurde am 5. September 1955 in Netphen-Irmgarteichen geboren. Seine Eltern Otto und Anna Bruch (geborene Schmitt) entstammten ebenfalls Irmgarteichener Familien, die schon über mehrere Generationen im Dorf ansässig waren. Heinrichs Kindheit war bäuerlich geprägt: Die Familie führte bis 1971 eine kleine Landwirtschaft im Nebenerwerb – jene Welt aus Stall, Feld und Hof, die später so prägend für seine Bildsprache werden sollte.

Nach dem Besuch der örtlichen Volksschule begann er eine Berufsausbildung zum Maschinendreher. Diesen Beruf übte er über 49 Jahre lang aus, bis er 2018 in den Ruhestand ging. 1989 heiratete Heinrich seine Frau Elke Müller aus Siegen-Langenholdinghausen, aus der Ehe gingen die Kinder Kathrin und Michael hervor.

Mit dem Kommuniongeld zur ersten Kamera

Die Liebe zur Fotografie begleitete ihn von klein auf. Seine erste Kamera finanzierte er mit dem Kommuniongeld – und richtete den Blick fortan auf das, was er aus dem eigenen Dorfleben kannte: die Bräuche und Traditionen, das Vereinsleben und den dörflichen Jahresablauf in Irmgarteichen. So entstand über Jahrzehnte hinweg ein umfangreiches fotografisches Archiv, dessen Ausschnitte nun im Rathaus Netphen zu sehen sind.

Veranstaltungsdaten auf einen Blick

Was: Vernissage zur Fotoausstellung „Die Schönheit zwischen Alltag und Natur“ von Heinrich Bruch

Wann: Montag, 11. Mai 2026, 18:30 Uhr

Wo: Kleiner Sitzungssaal, Rathaus Netphen, Amtsstraße 2+6, 57250 Netphen

Veranstalter / Kontakt: Kulturbüro Netphen, Tel.: 02738 603 111, E-Mail: kulturbuero@netphen.de