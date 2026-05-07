Silber-Medaille im EcoVadis-Rating: BIKAR aus Bad Berleburg unter den nachhaltigsten Unternehmen weltweit

(wS/bi) Bad Berleburg 07.05.2026 | Die BIKAR METALS GmbH aus Bad Berleburg zählt im aktuellen EcoVadis-Rating zu den Top 15 Prozent der nachhaltigsten Unternehmen weltweit. Das starke Abschneiden des international tätigen Anbieters von Aluminium-, Kupfer- und Kunststoffhalbzeugen unterstreicht nach Angaben des Unternehmens die konsequente Ausrichtung auf verantwortungsvolles und nachhaltiges Wirtschaften.

Was hinter dem EcoVadis-Rating steckt

EcoVadis ist kein lokaler Maßstab, sondern ein globaler Referenzpunkt: Die Plattform analysiert inzwischen über 100.000 Unternehmen weltweit und bewertet sie anhand international anerkannter Standards in vier Bereichen – Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Als Bezugsrahmen dienen unter anderem die GRI-Standards, der UN Global Compact und einschlägige ISO-Normen. Wer hier gut abschneidet, kann seine Nachhaltigkeitsleistung also nicht nur intern dokumentieren, sondern transparent und vergleichbar gegenüber Kunden, Partnern und Lieferanten ausweisen.

Top 5 Prozent im Umweltbereich

Besonders bemerkenswert ist die Leistung des Familienunternehmens im Umweltbereich. Hier erreicht BIKAR 81 Punkte und gehört damit zu den Top 5 Prozent seiner Branche. Maßnahmen zur Ressourcenschonung, Energieeffizienz und Kreislaufwirtschaft sind nach Bewertung von EcoVadis systematisch implementiert und zeigen messbare Wirkung. Ein konkretes Beispiel: Ein geschlossener Materialkreislauf, in dem Wertstoffe aus Kundenprozessen zurückgeführt, aufbereitet und erneut eingesetzt werden – Material wandert also nicht in den Abfall, sondern zurück in den Produktionskreislauf.

Die EcoVadis-Bewertung hebt darüber hinaus eine ganze Reihe konkreter Maßnahmen hervor:

gezielte Reduktion von CO₂-Emissionen durch optimierte Logistik und Prozesse,

durch optimierte Logistik und Prozesse, der Einsatz erneuerbarer Energien sowie energieeffizienter Technologien,

sowie energieeffizienter Technologien, umfassende Recycling- und Wiederverwendungssysteme für Materialien,

für Materialien, Zertifizierungen nach ISO 14001 (Umweltmanagement) und ISO 50001 (Energiemanagement).

Top 7 Prozent in der nachhaltigen Beschaffung

Auch im Bereich nachhaltige Beschaffung erzielt BIKAR eine Spitzenplatzierung – hier landet das Unternehmen unter den Top 7 Prozent weltweit. Die Bewertung bestätigt dabei vor allem den strukturierten Ansatz: ESG-Kriterien sind fest in Einkauf und Lieferantenmanagement integriert, Lieferanten werden regelmäßig bewertet und auditiert, klare Richtlinien und Verantwortlichkeiten sind unternehmensweit verankert. Faire Arbeitsbedingungen und Chancengleichheit gelten dabei nicht nur an den eigenen Standorten, sondern werden auch von Partnern und Lieferanten erwartet.

Nachhaltigkeit als Querschnittsaufgabe

Auffällig ist nach Einschätzung der Auditoren der bereichsübergreifende Ansatz: Nachhaltigkeit ist bei BIKAR nicht in einzelnen Funktionen isoliert, sondern wird durch die aktive Mitwirkung aller Abteilungen getragen. Für EcoVadis ein klares Zeichen für gelebte Verantwortung und eine unternehmensweit verankerte Umsetzung. Die kontinuierliche Teilnahme am Rating zeigt zudem, dass das Unternehmen seine Nachhaltigkeitsleistung nicht nur dokumentiert, sondern aktiv weiterentwickelt und transparent macht.

Stimme aus dem Unternehmen

„Nachhaltigkeit ist für uns ein fester Bestandteil unserer Unternehmensausrichtung und unseres täglichen Handelns. Dass wir heute zu den Top 6 % Unternehmen im Branchenvergleich weltweit gehören, bestätigt unser frühzeitiges Engagement und die konsequente Weiterentwicklung in diesem Bereich. Gleichzeitig verstehen wir die Bewertung als Ansporn, unsere Transparenz weiter zu stärken und unsere Maßnahmen kontinuierlich auszubauen“, sagt Lisa Karl, Head of Sustainability and Compliance bei BIKAR.

Über BIKAR METALS

Die BIKAR METALS GmbH ist ein international tätiger Anbieter von Aluminium-, Kupfer- und Kunststoffhalbzeugen mit Hauptsitz in Bad Berleburg. Das Familienunternehmen steht eigenen Angaben zufolge für höchste Qualität, globale Verfügbarkeit und maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedlichste Industrien. Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit, Innovation und Kundenorientierung will BIKAR die Zukunft der Materialversorgung aktiv mitgestalten.

Maßgeblich am erfolgreichen EcoVadis Ranking der BIKAR METALS beteiligt: Lisa Karl (re.), Head of Sustainability and Compliance, und Marcel Pojonie, Energiemanagement-Beauftragter.