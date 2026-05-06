Brandgeschehen in Bad Berleburg – Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

(wS/ots) Bad Berleburg 06.05.2026 | Am gestrigen Dienstagabend (05. April) ist die Polizei über einen vermeintlichen Garagenbrand in dem Berleburger Ortsteil Raumland informiert worden. Letztlich ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den 70-jährigen Wohnungsinhaber.

Gegen 20:07 Uhr meldete die Kreisleitstelle das Brandgeschehen. Bereits fünf Minuten später war der erste Streifenwagen vor Ort eingetroffen. Wie sich herausstellte, hatte vor dem Einfamilienhaus ein Feuer gebrannt. Dieses griff auf die Hausfassade über und drohte sich im Hausinneren fortzusetzen. Nach bisherigen Erkenntnissen es dem beherzten Eingreifen von Nachbarn zu verdanken, dass kein größerer Schaden entstand. Diese hatten, nachdem sie die Feuerwehr alarmierten, mit einem Gartenschlauch begonnen, den Brand zu löschen. Die herbeigeeilte Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten und konnten das Feuer endgültig beenden. Ersten Ermittlungen zu Folge hatte ein Rollator des 70-jährigen Hausbewohners vor dem Gebäude gebrannt. Wie es genau dazu kam, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die die Kriminalpolizei übernommen hat. Es liegen jedoch Hinweise vor, wonach der Mann für eine fahrlässige Brandstiftung verantwortlich sein könnte. Der entstandene Sachschaden liegt geschätzt im dreistelligen Eurobereich.