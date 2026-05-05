TuS Ferndorf holt Bundesliga‑Talent: Thore Rahmlow unterschreibt für drei Jahre!

(wS/red) Kreuztal 05.05.2026 | TuS Ferndorf verpflichtet Thore Rahmlow für die Linksaußen-Position

Der TuS Ferndorf treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter konsequent voran und verpflichtet mit Thore Rahmlow einen vielversprechenden Neuzugang für die Position Linksaußen. Thore wechselt von der U23 des TBV Lemgo-Lippe für mindestens drei Jahre zum TuS Ferndorf. Mit dieser Verpflichtung ist die Personalplanung auf dieser Position abgeschlossen. Das Team geht damit künftig wieder doppelt besetzt in die Saison.

Der 19-jährige Außenspieler bringt neben Tempo und Abschlussstärke vor allem Entwicklungspotenzial mit und passt damit optimal in das sportliche Konzept des TuS Ferndorf, gezielt auf ambitionierte Nachwuchsspieler zu setzen und diese auf ihrem weiteren Weg zu begleiten.

Thore Rahmlow blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe im Siegerland:

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und darauf, hier viel dazuzulernen. Ferndorf ist für junge Spieler eine Top-Adresse, um sich weiterzuentwickeln. Schon beim Probetraining habe ich mich direkt wohlgefühlt, und auch die Gespräche haben schnell gezeigt, dass Ferndorf der richtige Ort ist. Besonders das professionelle und familiäre Umfeld bietet eine gute Grundlage, um sich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. Die Motivation ist groß, künftig gemeinsam in der Stählerwiese auf Punktejagd zu gehen. Dafür möchte ich mich auch bei allen Verantwortlichen herzlich bedanken, dass mir diese Chance ermöglicht wird.“

Auch der sportliche Leiter Michael Lerscht zeigt sich überzeugt vom Neuzugang:

„Mit Thore gewinnen wir einen sehr entwicklungsfähigen Spieler, der mit seiner Dynamik und seinem Spielverständnis hervorragend auf der Linksaußen-Position agiert. Er hat in den Gesprächen und im Probetraining einen sehr positiven Eindruck hinterlassen – sowohl sportlich als auch charakterlich. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen wird. Gleichzeitig sorgt seine Verpflichtung für die notwendige Breite und Qualität auf dieser Position, sodass wir hier für die kommende Saison optimal aufgestellt sind.“

Bericht/Foto: Verein