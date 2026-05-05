Einbrecher hatten Wertstoffhandel in der „Fludersbach“ im Visier

(wS/ots) Siegen 05.05.2026 | In gleich zwei Werkstoffhandelbetriebe sind unbekannte Täter eingebrochen.

Zwischen Donnerstagnachmittag (30. April) und Montagmorgen (04. Mai) schlugen die Täter in einem Betrieb in der Straße „Fludersbach“ zu. Hier verursachten die Täter zwar einen Sachschaden von ca. 3.500 Euro, machten aber nach bisherigen Erkenntnissen keine Beute.

In einem weiteren Betrieb im Mathiasweg sah dies ganz anders aus. Hier drangen die Täter nach bisherigem Kenntnisstand in der Nacht auf Montag (04. Mai) ein. Ermittlungen zu Folge agierten offenbar drei Personen in einer aufgebrochenen Lagerhalle und benutzten dort sogar einen firmeneigenen Gabelstapler zum Verstauen der Beute. Die Täter entwendeten Kupfer in verschiedenen Formen. Den Schaden beziffert die Firma auf einen hohen fünf- bis sechsstelligen Eurobereich. Ein weiterer Täter fuhr später mit einem weißen Transporter, der nicht weiter beschrieben werden kann, vor. Damit wurde die Beute abtransportiert.

Die drei Personen in der Halle können wie folgt beschrieben werden: Alle waren schwarz / grau gekleidet und trugen schwarze Masken sowie Kapuzen. Die Personen wiesen eine schlanke Figur auf, schienen männlich und zwischen 20-30 Jahre alt gewesen zu sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0.