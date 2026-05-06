Sonntag wird’s nostalgisch – 2. Oldtimer-Saisonausstellung in Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 06.05.2026 | Nach dem herausragenden Saisonauftakt im April geht die beliebte Ausstellung historischer Fahrzeuge auf dem Roten Platz in die zweite Runde. Am kommenden Sonntag, dem 10. Mai 2026, laden die Oldtimer Freunde Kreuztal erneut zu ihrer Saisonausstellung ein – und dürften damit wieder all jene begeistern, die sich für Fahrzeuge mit Geschichte interessieren.

Bereits der Saisonstart im April hatte eindrucksvoll gezeigt, welche Strahlkraft die Veranstaltung mittlerweile entfaltet: Rund 100 historische Fahrzeuge fanden den Weg auf den Roten Platz und nahmen dabei die gesamte Ausstellungsfläche in Anspruch. Ein Auftakt, der nicht nur die Veranstalter, sondern auch zahlreiche Besucherinnen und Besucher begeisterte und die Messlatte für die Folgetermine hoch gelegt hat.

An diesen erfolgreichen Beginn möchten die Oldtimer Freunde Kreuztal nun nahtlos anknüpfen. Die Vorfreude ist groß – sowohl auf Seiten der Aussteller, die ihre liebevoll gepflegten Schätze präsentieren, als auch bei den Gästen, die mobiles Kulturgut aus nächster Nähe erleben möchten. Denn genau das macht den Reiz der Veranstaltung aus: Hier wird Automobilgeschichte nicht hinter Glas, sondern auf vier Rädern und unter freiem Himmel erfahrbar.

Wer am Sonntag dabei sein möchte, erreicht den Roten Platz bequem über die Ziegeleistraße. Aus Richtung Ferndorf kommend führt der Weg über die Marburger Straße direkt zum Ausstellungsgelände.

Die Oldtimer Freunde Kreuztal freuen sich auf ein erneut großes Aussteller- und Besucherinteresse – und auf einen Sonntag, an dem der Rote Platz wieder zur Bühne für mobiles Kulturgut wird.

Fotos: Harald Heinemann – Oldtimerfreunde Kreuztal