Eintritt frei am 10. Mai: Eisenbahnfreunde Littfeld laden zum Saisonauftakt ein

(wS/ef) Kreuztal 06.05.2026 | Am Sonntag, den 10. Mai 2026, läuten die Eisenbahnfreunde Littfeld e.V. ihre neue Saison ein – und laden alle Interessierten herzlich auf ihr Vereinsgelände in Kreuztal-Littfeld ein. Beim ersten Fahrtag des Jahres rollen ab 11:00 Uhr wieder die Züge der Garteneisenbahn durch den Hauberg, und das bei hoffentlich schönem Wetter.

Bis 17:00 Uhr haben Besucherinnen und Besucher Gelegenheit, das Treiben auf den Gleisen zu beobachten, ins Gespräch zu kommen und einfach einen entspannten Sonntag zu verbringen. Wer möchte, kann das Ganze ganz besonders stilecht erleben: Das Vereinsgelände liegt unmittelbar neben dem Bahnhof Littfeld – eine Anreise mit der „richtigen“ Bahn ist also problemlos möglich und passt thematisch wunderbar zum Tag.

Eine Besonderheit der Anlage ist der Hauberg selbst. Die Bäume bilden ein natürliches Dach über dem Gelände, sodass auch bei starker Sonneneinstrahlung große Teile des Areals angenehm beschattet bleiben. So entsteht nicht nur ein verträgliches Klima für längere Aufenthalte, sondern auch eine ganz eigene, fast schon waldige Atmosphäre, in der sich Gleise, Züge und Besucher zwischen den Stämmen bewegen.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Getränke, Würstchen und Waffeln stehen bereit – es soll also an nichts fehlen, während man den Modellen beim Fahren zusieht. Auch Gäste, die mit eigenen Fahrzeugen aktiv mitfahren möchten, sind ausdrücklich willkommen. Die Eisenbahnfreunde freuen sich über jeden, der sein Modell mitbringt und die Strecke befährt.

Wer es lieber etwas kleiner mag, wird im Bahnhof fündig: Die H0- und N-Modelleisenbahnanlage ist wieder in Betrieb und kann ebenfalls besichtigt werden. So bietet der Tag gleich zwei Welten – die große Spur draußen im Hauberg und den feinen Maßstab drinnen im Bahnhof.

Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es unter www.ef-Littfetal.de.

Auf einen Blick:

Infos: www.ef-Littfetal.de

Was: Erster Fahrtag 2026 mit der Garteneisenbahn der Eisenbahnfreunde Littfeld e.V.

Wann: Sonntag, 10.05.2026, 11:00 bis 17:00 Uhr

Wo: Vereinsgelände in Kreuztal-Littfeld, unmittelbar neben dem Bahnhof Littfeld

Eintritt: frei

Fotos: Eisenbahnfreunden Littfeld e.V.