TuS Ferndorf – Einsatz bis zur Grenze, Saison-Aus für Nico Schnabl

(wS/red) Kreuztal, 06.05.2026 | Nico Schnabl fällt bis zum Saisonende aus

Der TuS Ferndorf muss in den verbleibenden Spielen der laufenden Saison auf Rückraumspieler Nico Schnabl verzichten. Der 30-Jährige wurde am vergangenen Montag erfolgreich am Sprunggelenk operiert und befindet sich inzwischen bereits wieder zu Hause.

Nico Schnabl hatte sich die Verletzung bereits im ersten Saisonspiel gegen die HSG Krefeld zugezogen und war anschließend mehrere Wochen außer Gefecht. Seit November stand er zwar wieder im Spielbetrieb, kämpfte jedoch weiterhin mit den Folgen der Verletzung. Im Rahmen weiterer Untersuchungen wurde nun festgestellt, dass ein zusätzlicher Eingriff notwendig ist, der Anfang dieser Woche erfolgreich durchgeführt werden konnte.

Besonders hervorzuheben ist dabei die große Einsatzbereitschaft und Loyalität des Rückraumspielers gegenüber der Mannschaft. Trotz eingeschränkter Belastbarkeit stellte sich Schnabl in den vergangenen Monaten immer wieder in den Dienst des Teams und unterstützte die Mannschaft mit großem Einsatzwillen auf dem Platz.

Michael Lerscht, Sportlicher Leiter des TuS Ferndorf, erklärt: „Nico hat in den vergangenen Monaten einen außergewöhnlichen Charakter gezeigt. Trotz Schmerzen und der Tatsache, dass er nie bei einhundert Prozent war, hat er sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und alles für den Klub gegeben. Das verdient Respekt. Gemeinsam mit dem Trainerteam und Nico selbst haben wir nun die Entscheidung getroffen, seine langfristige Gesundheit in den Vordergrund zu stellen und ihm die notwendige Operation zu ermöglichen.“

Der TuS Ferndorf wünscht Nico Schnabl auf diesem Wege weiterhin eine schnelle und vollständige Genesung und freut sich darauf, ihn hoffentlich bereits in der Vorbereitung auf die Saison 2026/27 wieder auf dem Spielfeld begrüßen zu dürfen.

Bericht/Foto: Verein