Polizei fahndet nach vermisster 14-Jährigen – Update: Das Mädchen ist wieder da!

(wS/ots) Hilchenbach – Siegen 06.05.2026 | Update: Gegen Mitternacht des heutigen Mittwochs (06.05.) erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass eine 14-Jährige nicht wie vereinbart zu Hause in Hilchenbach ankam.

Das Mädchen war letztmalig am Vortag gegen 20:24 Uhr am Busbahnhof in Siegen von einer Freundin gesehen worden. Von dort aus wollte sie um 20:46 Uhr mit der Buslinie R 10 nach Hilchenbach zu ihrer Mutter fahren. Dort kam die Minderjährige jedoch nicht an.

Die Polizei begann daraufhin mit der Suche und steuerte mehrere mögliche Anlaufstellen an – zunächst ohne Erfolg. Anschließend wurde die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Wie die Polizei nun bestätigte, konnte die Jugendliche wohlbehalten aufgefunden werden. Die Fahndung ist damit beendet.