News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Stadtteile

Polizei fahndet nach vermisster 14-Jährigen – Update: Das Mädchen ist wieder da!

6. Mai 20262.3k
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Hilchenbach – Siegen 06.05.2026 | Update: Gegen Mitternacht des heutigen Mittwochs (06.05.) erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass eine 14-Jährige nicht wie vereinbart zu Hause in Hilchenbach ankam.

Das Mädchen war letztmalig am Vortag gegen 20:24 Uhr am Busbahnhof in Siegen von einer Freundin gesehen worden. Von dort aus wollte sie um 20:46 Uhr mit der Buslinie R 10 nach Hilchenbach zu ihrer Mutter fahren. Dort kam die Minderjährige jedoch nicht an.

Die Polizei begann daraufhin mit der Suche und steuerte mehrere mögliche Anlaufstellen an – zunächst ohne Erfolg. Anschließend wurde die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Wie die Polizei nun bestätigte, konnte die Jugendliche wohlbehalten aufgefunden werden. Die Fahndung ist damit beendet.

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag TuS Ferndorf - Einsatz bis zur Grenze, Saison-Aus für Nico Schnabl

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
« AprilJuni »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten