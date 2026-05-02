Buschhütten: LKW kracht beim Abbiegen seitlich in Mazda – Fahrer leicht verletzt

(wS/red) Kreuztal 02.05.2026 | Am Samstagvormittag ist es gegen 10:30 Uhr an der HTS-Abfahrt Buschhütten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Pkw gekommen. Dabei wurde der Fahrer des Mazda leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme musste die Abfahrt komplett gesperrt werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 59-jähriger Mazda-Fahrer auf der Hüttentalstraße (HTS) aus Richtung Siegen unterwegs und verließ die HTS an der Abfahrt Buschhütten. Im Anschluss bog er nach links auf die Bottenbacher Straße in Richtung Siegener Straße ab.

Zeitgleich näherte sich von rechts ein 62-jähriger Fahrer eines polnischen Sattelzuges, der die HTS ebenfalls an der Abfahrt Buschhütten verlassen wollte. Beim Abbiegevorgang übersah der LKW-Fahrer offenbar den Mazda und krachte mit der Front seines Sattelzuges seitlich in den grünen SUV.

Die Wucht des Aufpralls hinterließ deutliche Spuren: Die komplette Beifahrerseite des Mazda wurde massiv eingedrückt, die Seitenairbags lösten aus und Glassplitter verteilten sich auf der Fahrbahn. Der 59-jährige Fahrer hatte bei dem Zusammenstoß noch Glück im Unglück und kam mit leichten Verletzungen davon. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Neben der Polizei waren auch Rettungsdienst und Notarzt im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der beteiligten Fahrzeuge musste die HTS-Abfahrt Buschhütten voll gesperrt werden, was zu Behinderungen im nachmittäglichen Verkehr führte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest, dürfte sich aber im fünfstelligen Bereich bewegen – allein der Mazda dürfte wirtschaftlich erheblich beschädigt sein.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de