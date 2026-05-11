Eiserfeld: Tag zwei nach dem Brand – Ermittlungen rund um die entdeckte Cannabisplantage am „Kaiserschacht“ laufen

(wS/red) Siegen 11.05.2026 | Einen Tag nach dem Brand oberhalb des Eiserfelder Freibads ging der Einsatz heute in eine neue Phase: Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen – unterstützt vom Technischen Hilfswerk, das mit einem großen Aufgebot vor Ort war, sowie von Mitarbeitern der Stadt Siegen und einem spezialisierten Reinigungsunternehmen.
Zur Erinnerung: Am Sonntagmorgen war das Feuer kurz nach 07:00 Uhr im Bereich der ehemaligen Zeche „Kaiserschacht“ ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten stießen die Einsatzkräfte auf eine offenbar größere Anzahl Cannabispflanzen und reichlich technisches Equipment, das auf einen professionellen Betrieb hindeutet.
Siehe wirSiegen-Bericht vom 10.05.2026
Das prägende Bild des heutigen Tages: Einsatzkräfte in gelben Chemikalienschutzanzügen mit Atemschutzmasken.
👉 Ausführlicher Bericht morgen auf wirSiegen.de.
Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.deWerbepartner der Region – Anzeige
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