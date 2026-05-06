Ennepetal: Auto kommt in Küche zum Stehen – erheblicher Sachschaden

(wS/ots) Ennepetal 06.05.2026 | Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Ennepetal erhielt am 05.05.2026 den Einsatz für einen Verkehrsunfall mit Sachschaden an der Wüstefeldstraße. Der Anrufer teilte im Vorfeld der Leitstelle mit, dass sein Auto sich in seiner Küche befinden würde. Und damit hatte er durchaus recht – gegen 16:30 Uhr stellten die eigesetzten Beamten fest, dass das Auto rückwärts durch die Hauswand gefahren und in der Küche zum Stehen gekommen war. Grund dafür sei laut Angaben des Fahrers, dass er sein Auto aufbocken wollte, dann aber etwas zu viel Gas gegeben habe. Zunächst wurde durch das Technische Hilfswerk die Statik des Wohnhauses überprüft.

Im Anschluss konnten sie das Auto aus der Wand ziehen. Glücklicherweise sind weder der Fahrer noch andere Personen verletzt worden. (jbo)

Fotos: KPB Ennepe-Ruhr-Kreis