Kreuztaler Natur- und Bauernmarkt am Sonntag, 17. Mai mit vielseitigem Angebot zum Genießen und Erleben

(wS/kr) Kreuztal 06.05.2026 | Am Sonntag, 17. Mai von 11.00 bis 18.00 Uhr, findet wieder der beliebte Natur- und Bauernmarkt in Kreuztals Stadtmitte statt. Auf dem Roten Platz lockt ein vielseitiges Angebot an Naturprodukten und Biowaren sowie zahlreichen familienfreundlichen Mitmachaktionen und Infoständen. Insgesamt rund 70 Stände auf dem Marktplatz und 10 weitere unter dem Glasdach des Einkaufscenters bieten eine große Auswahl an Produkten und Lebensmitteln.



Darunter: Obst und Gemüse, Balsame und Seifen, Deko-Artikel, Holz- und Lederwaren, Pflanzen, Felle und Wolle, Gewürze, Naturkosmetik, Marmeladen, Käse, Nudeln und Eier, Wein, Antipasti und Natursauerteigbrote.



Neu dabei ist unter anderem ein bekanntes Gesicht vom Kreuztaler Wochenmarkt: Claudias Käsekutsche bietet eine große Auswahl feinster Käsesorten. Selbstgezogene Gemüsepflanzen und verschiedene Sommerblumen gibt es am Stand von Sarah Horstick.

Nach längerer Zeit wieder zurück ist außerdem Ludger Kirchhoff mit Stauden und Gräsern.

Zusätzlich zu dem abwechslungsreichen Angebot an den Verkaufsständen gibt es auf dem Kreuztaler Natur- und Bauernmarkt auch wieder viel zu entdecken und erleben:

Ein informatives Highlight wird die Rollende Waldschule vom Hegering Kreuztal. In dem Ausstellungsanhänger wird anhand präparierter Tiere das bunte Leben in unseren heimischen Wäldern dargestellt und vermittelt. Am Stand des Hofs Heinbach können Kinder und Erwachsene sich in der Kunst des Filzens probieren. Sowohl der Rassegeflügelzuchtverein Kreuztal, als auch ein Team vom Irlenhof, kommen mit tierischer Unterstützung. Passend zum Frühling gibt es als kleines Geschenk der Stadtverwaltung insektenfreundliches Saatgut für Garten, Balkon und Fensterbank zum Mitnehmen. Von 13.00 bis 16.00 Uhr ist wieder eine professionelle Kinderschminkerin vor Ort und bringt Kindergesichter zum Strahlen.

Ebenfalls in dieser Zeit ist der Artist Frank Neuser auf dem Roten Platz: in zwei Auftritten zeigt er eine abwechslungsreiche Jonglage- und Feuershow und in der Zeit dazwischen bringt er Kindern erste Jongliertricks bei.



Alle Mitmachaktionen sind für die Besucherinnen und Besucher kostenfrei.

Zahlreiche Essenstände, ob deftig oder süß, runden den Besuch des Natur- und Bauernmarktes mit abwechslungsreichen Spezialitäten und Getränken ab und sorgen für eine genussvolle Zeit in der Kreuztaler Stadtmitte. Zahlreiche kostenfreie Parkplätze sind in direkter Nähe zum Markt in der Tiefgarage (Einfahrt über Siegener Str. oder Marburger Str.) und in der Roonstraße zu finden. Auch sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sind reichlich vorhanden. Man sieht sich in Kreuztal!