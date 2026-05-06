Vollbrand in der Heesstraße: Feuerwehr löscht brennendes Auto in Fellinghausen

(wS/red) Kreuztal 06.05.2026 | Zu einem Einsatz kam es am heutigen Abend in der Heesstraße in Fellinghausen. Gegen 18:30 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in die Straße aus, nachdem dort ein Personenkraftwagen im Frontbereich in Vollbrand geraten war. Aus dem Motorraum schlugen hohe Flammen, eine dichte, dunkle Rauchsäule stand über der Straße und war schon aus einiger Entfernung gut zu erkennen.

Den ersten Informationen vor Ort zufolge dürfte die Ursache des Brandes in einem technischen Defekt zu suchen sein. Der Fahrer hatte offenbar rechtzeitig bemerkt, dass mit seinem Wagen etwas nicht stimmte: Das Fahrzeug verlor während der Fahrt spürbar an Leistung. Er reagierte umgehend, hielt den PKW an und konnte ihn unbeschadet verlassen, bevor sich die Flammen voll entfalteten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Den Notruf setzte ein junger Mann ab, der sich zufällig vor Ort befand und die Feuerwehr alarmierte. Die Einsatzkräfte waren rasch an der Einsatzstelle und gingen zügig zum Löschangriff über. Unter Atemschutz öffneten die Kameraden die Motorhaube und löschten den Brandbereich im Motorraum vollständig ab. Anschließend kontrollierten sie den Bereich, um ein erneutes Aufflammen sicher auszuschließen.

Für den Halter bleibt am Ende ein bitteres Fazit: Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de