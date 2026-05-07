Polizei ermittelt nach drei Bränden in Siegen – Zeugen gesucht

(wS/ots) Siegen 07.05.2026 | In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (07.05.2026) ist es zu drei Bränden in Siegen gekommen.

Gegen 01:20 Uhr erhielt die Polizei in Siegen Kenntnis von einem Brand in der Straße „Am Südhang“. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten vier brennende Mülltonnen fest. Drei davon verbrannten vollständig, eine wurde stark beschädigt. Die Feuerwehr konnte das Feuer wenig später löschen.

Zwei Stunden später, um 03:20 Uhr, wurde erneut ein Brand gemeldet. In der Achenbacher Straße brannte ein Müllcontainer und eine Plakatwand. Das Feuer konnte ebenfalls wenig später durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Nur zehn Minuten später, gegen 03:30 Uhr, wurde der Polizei ein weiterer Brand in der Wallhausenstraße mitgeteilt. Dort brannte ein abgestellter Radlader. Beim Eintreffen der Beamten war die Feuerwehr das Fahrzeug bereits am Löschen.

Während der Tatortaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine versuchte Brandstiftung an einem Altkleidercontainer in der Heidenbergstraße.

Ersten Erkenntnissen zufolge geht die Polizei Siegen-Wittgenstein bei allen drei Bränden von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Da die Brandorte zeitlich und örtlich nah beieinander lagen, dürfte es sich um den oder die gleichen Täter handeln. Im Nahbereich des Brandes in der Achenbacher Straße wurde ein Mann beobachtet, der wie folgt beschrieben wird:

- ca. 30 - 40 Jahre - ca. 170 cm - kräftige Statur - helles, lichtes Haar - helle Bekleidung

Der entstandene Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Personen am Parkplatz eines Supermarktes in der Heidenbergstraße, im Bereich der Achenbacher Straße sowie „Am Südhang“ zu den genannten Zeiten gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.

Symbolfoto