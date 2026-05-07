Frühlingsausfahrt des BMW Club Siegerland: Ein strahlender Start in den Mai

(wS/us) Siegen 07.05.2026 | Ein sehr schöner Start in den Mai 2026 – so lässt sich der vergangene Samstag aus Sicht des BMW Club Siegerland e.V. wohl am treffendsten zusammenfassen. Bei bestem Wetter hatte Clubmitglied Benno die Mitglieder und Gäste zu seinem „Werk I“ eingeladen. Dort trafen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um die Start-Instruktionen für die Frühlingsausfahrt entgegenzunehmen.

Pünktlich um 14 Uhr ging es bei bester Laune los. Viele Mitglieder und zahlreiche Gäste machten sich auf den Weg – und da die Sonne an diesem Tag auf der Seite des Clubs stand, war die Vielfalt der Fahrzeuge entsprechend groß. Cabrios aller Jahrgänge zeigten sich von ihrer schönsten Seite, dazu gesellten sich moderne Performance-BMW genauso wie ganz alte Klassiker. Eine bunte Mischung, die einmal mehr die Bandbreite des Siegerländer Clublebens widerspiegelte.

Für eine kleine Stärkung zwischendurch war ebenfalls gesorgt: Der Wanderparkplatz an der Rothaarhütte diente als Zwischenziel und lud zu einer entspannten Pause ein. Von dort aus führte die Strecke weiter zur Technischen Prüfung auf das Werksgelände bei Benno – diesmal ins „Werk II“.

Den Ausklang des Nachmittags ließen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann in geselliger Runde schmecken. Bei toller Stimmung gab es leckere Currywurst, selbstgemachte Pommes und kühle Getränke. Höhepunkt war – wie immer bei den Ausfahrten des Clubs – Bennos Spezial-Siegerehrung mit großartigen Preisen, die für viele lachende Gesichter sorgte.

Ein herzliches Dankeschön gilt zum Abschluss Benno und Ute, die die gesamte Veranstaltung organisiert und ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben, sowie allen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen dieses gelungenen Frühlingsnachmittags beigetragen haben.

Eindrücke von der Frühlingsausfahrt des BMW Club Siegerland e.V. am 2. Mai 2026. Fotos: Ulrike Stark / BMW Club Siegerland e.V.