Kreuztal-Ferndorf: Siegener Kripo lässt Cannabisplantage auffliegen

(wS/ots) Kreuztal 07.05.2026 | In einem Wohnhaus in Kreuztal-Ferndorf hat die Siegener Kriminalpolizei am Dienstagmorgen, den 5. Mai 2026, eine professionell betriebene Cannabisplantage ausgehoben. Insgesamt 330 Pflanzen, umfangreiches Aufzucht-Equipment und ein illegaler Stromanschluss wurden sichergestellt. Gegen den 49-jährigen Wohnungsinhaber läuft nun ein Strafverfahren

Es war ein Einsatz in den frühen Morgenstunden, der für den Bewohner eines Wohnhauses in Kreuztal-Ferndorf einen unangenehmen Start in den Tag bedeutete: Am Dienstagmorgen, dem 5. Mai 2026, hat die Siegener Kriminalpolizei in dem Objekt eine Cannabisplantage ausgehoben.

Auf das Haus aufmerksam geworden waren die Ermittlerinnen und Ermittler durch entsprechende Hinweise. Als die Beamten diesen nachgingen, verdichtete sich nach und nach der Verdacht, dass im Inneren des Gebäudes illegal Cannabis angebaut werden könnte. Die Kripo erwirkte daraufhin einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss – die Grundlage für den Zugriff, der dann in den Morgenstunden des Dienstags startete.

Was die Einsatzkräfte im Dachgeschoss des Wohnhauses vorfanden, ließ keinen Zweifel mehr: Dort war ein komplett ausgestatteter Raum zur Aufzucht von Cannabispflanzen eingerichtet. Insgesamt 330 Pflanzen stellten die Beamten sicher, dazu kam weiteres Equipment, das zum Betrieb einer solchen Plantage benötigt wird. Bei der Untersuchung der technischen Anlagen stießen die Einsatzkräfte zudem auf eine weitere Auffälligkeit: Der Strom für den Betrieb der Geräte war illegal abgezapft worden.

Der 49-jährige Wohnungsinhaber musste die Beamten zur weiteren Bearbeitung des Vorgangs auf die Dienststelle begleiten. Nach Abschluss sämtlicher polizeilicher Maßnahmen konnte er den Heimweg antreten. Die Ermittlungen in der Sache sind damit jedoch keineswegs beendet – sie dauern derzeit weiter an. Gegen den 49-Jährigen läuft nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Anbaus von Cannabis in nicht geringen Mengen.

Blick auf einen Teil der Plantage – Foto: ots (Polizei)