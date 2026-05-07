Schock-Absage bei KulturPur: No Angels müssen Auftritt streichen

(wS/si) Hilchenbach 07.05.2026 | Während auf der Ginsberger Heide bei Hilchenbach-Lützel bereits die ersten Zeltmasten für das Internationale Musik- und Theaterfestival KulturPur 34 in die Höhe wachsen, erreicht das Kultur!Büro des Kreises Siegen-Wittgenstein eine Hiobsbotschaft: Die No Angels müssen ihren mit Spannung erwarteten Auftritt am Sonntag, 24. Mai 2026, ersatzlos absagen. Grund ist eine ärztlich verordnete Ruhepause für Sandy.

Es sollte einer der musikalischen Höhepunkte des Pfingstfestivals werden – nun fällt der Termin komplett aus: Die No Angels werden beim Internationalen Musik- und Theaterfestival KulturPur 34 nicht auftreten. Das Kultur!Büro des Kreises Siegen-Wittgenstein bestätigt die Absage des für Sonntag, 24. Mai 2026, geplanten Konzerts auf der Ginsberger Heide bei Hilchenbach-Lützel.

Ärztlich verordnete Ruhepause für Sandy

Hintergrund der Absage ist eine medizinisch notwendige Pause: Sandy von den No Angels kann auf ärztlichen Rat die Mai-Konzerte der Gruppe nicht wahrnehmen. Damit müssen sämtliche Termine der Engel im Mai ersatzlos gestrichen werden. Nach Angaben des Kultur!Büros fiel den Künstlerinnen die Entscheidung nicht leicht – hatten sie sich doch sehr auf einen fulminanten Start in ihr Jubiläumsjahr gefreut. Statt vor Festivalpublikum zu stehen, muss Sandy nun zunächst die verordnete Ruhepause einlegen.

Für die Fans bedeutet das: Der Pfingstabend ohne Hits wie „Daylight in your eyes“ – ein Lied, auf das sich viele besonders gefreut hatten.

Auch das Festival-Team ist enttäuscht

Die Nachricht trifft das Festival genau in der heißen Phase des Aufbaus. „Wir hatten uns sehr auf diesen Abend gefreut. Zumal auch zwei Wochen vor der KulturPur-Eröffnung eine ähnlich großformatige Besetzung für unseren TopAct-Platz am Sonntag wohl schwierig möglich ist, da die Planungen der Festivalsaison 2026 bei vielen Bands abgeschlossen sind“, erklärt Festivalleiter Jens von Heyden. Damit bleibt der prominente TopAct-Slot des Sonntags zunächst ohne ähnlich hochkarätigen Ersatz – die kurze Vorlaufzeit lässt eine vergleichbare Buchung kaum noch zu.

Was Ticketinhaberinnen und Ticketinhaber jetzt wissen müssen

Wer im Vorverkauf bereits Karten für das No-Angels-Konzert erworben hat, kann diese gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben. Der dafür notwendige Link auf die Webseite des Ticketanbieters wird in den nächsten Tagen freigeschaltet und ist dann auch über die offizielle Festivalseite kulturpur-festival.de erreichbar.

Das Festival auf einen Blick

Das Internationale Musik- und Theaterfestival KulturPur 34 findet vom 21. bis 25. Mai 2026 auf der Ginsberger Heide bei Hilchenbach-Lützel statt. Die Aufbauarbeiten laufen bereits – auch ohne den geplanten Auftritt der No Angels darf sich das Publikum auf das traditionsreiche Pfingstfestival freuen.