Großeinsatz an der Siegstraße: Feuer in Lebensmittelladen – Mann mit Pfefferspray attackiert

(wS/red) Netphen 05.05.2026 | Mit dem Einsatzstichwort „Zimmerbrand in Dreis-Tiefenbach – Netphen – Menschenleben in Gefahr“ wurden die Rettungskräfte am Dienstagvormittag kurz vor 11 Uhr in die Siegstraße in Dreis-Tiefenbach alarmiert. Was die ersten eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr Netphen wenige Minuten nach der Erstalarmierung vorfanden, bestätigte die Dramatik der Lage: Aus dem Lebensmittelladen, über dem sich auch Wohnungen befinden, drang Rauch nach außen, Flammen waren zu sehen. Direkt vor der Eingangstür lag eine Person, die bereits von Ersthelfern betreut wurde.

Verletzter Mann vor dem Laden – Pfefferspray statt Brandverletzung

Sofort wurden mehrere Rettungswagen-Teams samt Notarzt tätig. Nach Angaben der Feuerwehr wurde zunächst der Verletzte – der 21-jährige Mann – versorgt. Im Anschluss durchsuchten die Einsatzkräfte den kompletten Markt nach weiteren Personen. Dabei zeigte sich: Im Laden befand sich niemand mehr.

Schnell wurde zudem klar, dass der 23-Jährige keine Brandverletzungen erlitten hatte – er war mit Pfefferspray im Gesicht attackiert worden.

Nach mehreren Aussagen vor Ort an der Einsatzstelle hatte der junge Mann das Feuer im Laden entdeckt und war unverzüglich hineingelaufen. Dort soll er von einem weiteren Mann mit Pfefferspray angegriffen worden sein. Der unbekannte Angreifer flüchtete anschließend.

Der 23-jährige Geschädigte wurde noch vor Ort vom Notarzt und vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Feuer an mehreren Stellen – Polizei geht von Brandstiftung aus

Nach Aussagen der Feuerwehr brach das Feuer an mehr als einer Stelle im Laden aus. Aus diesem Grund geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die flüchtende Person steht wahrscheinlich in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Vorfall. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die aktuell auf Hochtouren laufen. Auch die Spurensicherung der Polizei ist vor Ort im Einsatz.

Schnelle Brandbekämpfung verhindert Ausbreitung auf Wohnungen

Die Feuerwehr führte sofort eine umfassende Brandbekämpfung durch und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Eine Ausweitung der Flammen auf die darüber befindlichen Wohnungen konnte verhindert werden. Mit der Drehleiter überprüften die Einsatzkräfte zudem, ob möglicherweise weitere Personen in den oberhalb der Brandstelle gelegenen Wohnungen durch Rauchgase verletzt worden waren – dies war jedoch offenbar nicht der Fall.

Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde der Lebensmittelladen mit Lüftern entraucht.

Weitere Betroffene unter Schock

Im Nachgang mussten weitere Personen, die im Zusammenhang mit dem Laden stehen, vom Rettungsdienst betreut werden. Sie waren sichtlich geschockt über das Geschehen. Mehrere Rettungswagen waren vor Ort im Einsatz.

Siegstraße voll gesperrt

Die Siegstraße musste rund um den Einsatzort am Lebensmittelladen Dreisber Markt voll gesperrt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den genauen Hintergründen und insbesondere zur flüchtigen Person dauern an.

Hinweis in eigener Sache: Wir hatten das Alter des Geschädigten zunächst mit 21 Jahren angegeben, nach neuesten Informationen der Polizei ist der Mann jedoch 23 Jahre alt. Wir haben dies in unserem Bericht berichtigt.

Ein Update dazu gibt es HIER

(Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und einer Körperverletzung)

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de