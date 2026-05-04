Natur, Licht und neue Perspektiven: Fotowalk am Großen Stein lädt zum Mitmachen ein

(wS/sw) Burbach 04.05.2026 | Am Sonntag, den 31. Mai 2026, haben Natur- und Fotografiebegeisterte die Gelegenheit, die besondere Atmosphäre des Naturschutzgebiets rund um den Großen Stein im Hickengrund auf kreative Weise zu erleben. Um 7:30 Uhr startet ein geführter Fotowalk, der die Teilnehmenden für etwa zwei Stunden in die faszinierende Welt der Naturfotografie entführt. Gerade im Frühling zeigt sich der Wald von seiner eindrucksvollsten Seite: Frisches Grün, zarte Blattstrukturen und das sanfte Licht des frühen Morgens schaffen ideale Bedingungen für stimmungsvolle Aufnahmen. Der Fotowalk richtet sich bewusst an alle Interessierten – unabhängig davon, ob mit professioneller Kamera oder Smartphone und ganz gleich, wie viel Erfahrung vorhanden ist.

Im Mittelpunkt steht das bewusste Sehen. Gemeinsam werden spannende Motive entdeckt, Perspektiven verändert und einfache fotografische Techniken direkt vor Ort ausprobiert. Dabei geht es nicht nur um Technik, sondern auch um das Erleben der Natur und den kreativen Austausch in der Gruppe. Ein besonderes Highlight der Tour ist die markante Felsformation „Großer Stein“, die mit ihren außergewöhnlichen Formen und Strukturen einzigartige Fotomotive bietet.

Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, daher ist eine Anmeldung bei Simon Werner erforderlich unter info@werner-photo.de oder 02736 2982647. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 € und ist vor Ort zu entrichten. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz am Großen Stein. Festes Schuhwerk wird empfohlen.

Dieser Fotowalk bietet eine ideale Gelegenheit, den Frühling in der Region aktiv zu erleben, neue fotografische Impulse zu sammeln und die Schönheit der heimischen Natur mit anderen zu teilen. Alle Infos unter: werner-photo.de/fotowalk-grosser-stein

Foto: Simon Werner