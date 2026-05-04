Nacht-Transporte auf der B508: Mega-Bauteile für Windpark Kirchhundem rollen durch Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 04.05.2026 | In der Zeit von 04.05. bis 17.07.2026 finden in Kreuztal besondere Schwerlasttransporte sowie vorbereitende Arbeiten dazu statt. Dabei handelt es sich um große Bauteile für einen Windenergiepark in Kirchhundem.

Die Transporte werden von der HTS-Abfahrt Kreuztal (aus Krombach kommend) über die

B508 geleitet. Um diese tagsüber stark frequentierte Hauptverkehrsachse nicht noch weiter zu

belasten, finden die vorbereitenden Arbeiten sowie die eigentlichen Transporte in der Nacht

statt, zwischen 22.00 und 5.00 Uhr.

Um den Transport der großen Bauteile durchführen zu können, sind auf der Strecke vorberei-

tende Maßnahmen notwendig. So müssen zum Beispiel Bäume und Hecken zurückgeschnit-

ten werden, Straßenbeleuchtungen, Ampeln und Verkehrszeichen mobil gemacht und Ober-

leitungen verlegt werden.

Die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Kreuztal bittet alle Verkehrsteilnehmer um Beachtung

und erhöhte Aufmerksamkeit im genannten Streckenverlauf.