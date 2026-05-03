Kleiner Waldbrand an der Wigrow in Müsen: Feuerwehr löscht zügig, Polizei ermittelt – Sperrzone wegen Schweinepest

(wS/red) Hilchenbach 03.05.2026 | Am Sonntagvormittag gegen 11:15 Uhr ist die Feuerwehr Müsen unter dem Alarmstichwort „Waldbrand 1″ zu einem Einsatz im Wald oberhalb von Hilchenbach-Müsen ausgerückt. Einsatzort war die sogenannte Wigrow – ein beliebter Rastplatz mit Grill- und Waldspielplatz, der bei Familien und Ausflüglern aus der Region traditionell hoch im Kurs steht.

Brandfläche schnell unter Kontrolle

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine kleine Fläche von rund sechs Quadratmetern in Brand geraten war. Da im Waldgebiet die Gefahr einer Brandausbreitung jederzeit gegeben ist, kam es darauf an, die Flammen schnell unter Kontrolle zu bringen. Der Feuerwehr Müsen gelang es zügig, den Brand vollständig abzulöschen, sodass eine Ausweitung verhindert werden konnte.

Polizei fertigte Anzeige gegen Unbekannt

Die ebenfalls am Einsatzort eingetroffene Polizei nahm den Vorfall auf und fertigte eine Anzeige gegen Unbekannt. Wer das Feuer ausgelöst hat, ist bislang nicht bekannt.

Wigrow aktuell gesperrt – Sperrzone 2 wegen Afrikanischer Schweinepest

Eine Besonderheit dieses Einsatzes ergab sich aus der aktuellen Situation rund um die Wigrow: Das Freizeitgelände ist derzeit gesperrt. Hintergrund ist die Afrikanische Schweinepest und die damit verbundene Ausweisung des Bereichs als Sperrzone 2. In dieser Zone gelten strenge Auflagen, darunter ein Wegegebot sowie eine Anleinpflicht für Hunde. Geselliges Beisammensein an der Wigrow – etwa zum Grillen oder Spielen – ist aktuell nicht möglich.

Desinfektion vor Verlassen der Einsatzstelle

Genau diese besondere Lage wirkte sich auch unmittelbar auf den Einsatzablauf aus. Aufgrund der Dienstanweisung für Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr mussten sich die im Einsatz befindlichen Kräfte von Feuerwehr und Polizei nach den Löscharbeiten noch desinfizieren lassen, bevor sie die Einsatzstelle verlassen durften. Ein sofortiges Abrücken war daher nicht möglich – ein Arbeitsschritt, der bei Einsätzen in Sperrzonen zwingend einzuhalten ist, um eine mögliche Verschleppung des Erregers der Afrikanischen Schweinepest zu verhindern.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de