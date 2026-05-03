SingKids Freudenberg: Kinderchor der Liedertafel lädt zum Mitsingen ein

(wS/jr) Freudenberg 03.05.2026 | Bei den SingKids der Liedertafel Freudenberg steht der Spaß am gemeinsamen Gesang im Mittelpunkt. Der Kinderchor richtet sich an alle Kinder, die einfach Lust haben, ihre Stimme auszuprobieren, neue Lieder kennenzulernen und sich gemeinsam mit Gleichaltrigen musikalisch auszuprobieren – ganz ohne Vorkenntnisse, ohne Druck und ohne Verpflichtung.

Spaß statt Leistungsdruck

Das Konzept der SingKids ist bewusst niedrigschwellig gehalten: Gesangstalent ist ausdrücklich keine Voraussetzung – wichtig ist allein die Freude am Singen. In lockerer Atmosphäre wird gemeinsam musiziert, ausprobiert und Stück für Stück ein Repertoire erarbeitet. Geübt wird sowohl für kleinere als auch für größere Konzerte, sodass die jungen Sängerinnen und Sänger ihre Fortschritte auch vor Publikum präsentieren können.

Eingeladen sind Kinder zwischen 7 und 11 Jahren

Mitmachen können Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren. Wer sich für die Chorarbeit interessiert oder einfach einmal hineinschnuppern möchte, kann ohne große Hürden vorbeischauen und die Proben miterleben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – ebenso wenig wie ein Mitgliedsbeitrag: Die Teilnahme ist komplett kostenlos. Für viele Kinder ist das Angebot eine gute Gelegenheit, ein neues Hobby auszuprobieren und in der Gruppe Gleichgesinnte zu treffen.

Wann und wo wird geprobt?

Die nächste Probe findet am Montag, den 4. Mai 2026, von 15:30 bis 17:00 Uhr statt. Ab diesem Termin treffen sich die SingKids dann wieder regelmäßig jeden Montag zur gleichen Zeit.

Probenort ist das Sängerheim Freudenberg, Am Silberstern 23, 57258 Freudenberg.

Fragen? Direkter Draht zur Chorleitung

Wer noch Fragen rund um die SingKids hat oder sich vorab informieren möchte, kann sich direkt an Jonas Rücker wenden – telefonisch oder per Nachricht unter +49 151 72044945.

Die SingKids der Liedertafel Freudenberg freuen sich über jedes Kind, das vorbeischaut, mitsingt und Teil der Gruppe wird.