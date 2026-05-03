Neue Vollsperrungen ab 4. Mai: Siegen meldet Baustellen für die kommende Woche

(wS/si) Kreis Siegen-Wittgenstein 03.05.2026 | Baustellenüberblick: Diese Verkehrsbehinderungen erwarten Autofahrer in Siegen in der 19. Kalenderwoche

In der kommenden Woche müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer im Stadtgebiet von Siegen erneut auf eine Reihe von Baustellen und damit verbundenen Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Straßenverkehrsbehörde der Universitätsstadt Siegen hat in ihrer aktuellen Wochenmeldung zur 19. Kalenderwoche 2026 eine Übersicht der laufenden und neu beginnenden Maßnahmen veröffentlicht. Insgesamt sind sechs Baustellen in unterschiedlichen Stadtteilen aufgeführt – von langfristigen Großprojekten bis hin zu neu startenden Kanalbauarbeiten.

Gosenbach: Halbseitige Sperrung der Oberschelder Straße bleibt bestehen

Auf der Oberschelder Straße in Siegen-Gosenbach besteht weiterhin eine halbseitige Fahrbahnsperrung in Höhe der Hausnummer 32. Auf einer Gesamtlänge von rund 30 Metern werden hier Sanierungsarbeiten an der Stützmauer durchgeführt. Die Maßnahme läuft bereits seit dem 31. März 2021, ein Bauende ist nach Angaben der Universitätsstadt Siegen bislang offen.

Seelbach: Fahrspureinengung an der Freudenberger Straße

In Siegen-Seelbach bleibt die Freudenberger Straße in Höhe des Seelbacher Weihers (nach Hausnummer 671) auf einer Spur eingeengt. Grund ist der Neubau einer Zufahrt, der von der Firma GVT GmbH ausgeführt wird. Die Arbeiten laufen seit dem 4. September 2023; auch hier ist das Bauende bislang offen.

Talbrücke Achenbach: Geänderte Verkehrsführung bis 2027

An der Talbrücke Achenbach in Siegen besteht weiterhin die seit dem 3. Juli 2024 eingerichtete neue Verkehrsführung: Die rechte Fahrspur in Richtung Autobahn ist gesperrt, sodass nur noch eine Fahrspur zur Verfügung steht. Bauherr ist der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen. Die Gesamtdauer der Maßnahme reicht bis ins Jahr 2027, sodass sich Verkehrsteilnehmer hier weiterhin auf eine längerfristige Engstelle einstellen müssen.

Gießereistraße: Vollsperrung ab dem 4. Mai

Neu hinzu kommt in der kommenden Woche eine deutliche Einschränkung in der Gießereistraße. Im Zuge des ersten Bauabschnitts der Kanal- und Sanierungsmaßnahme wird die Straße ab dem 4. Mai 2026 zunächst zwischen Hausnummer 16 und dem Ernstweg voll gesperrt. Auch der Einmündungsbereich Gießereistraße/Ernstweg ist von der Vollsperrung betroffen, bleibt jedoch für Fußgänger passierbar. Der erste Bauabschnitt soll bis Mitte Juni 2026 abgeschlossen sein. Verantwortlich für die Maßnahme sind die Universitätsstadt Siegen und der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen, ausgeführt werden die Arbeiten von der ARGE Gießereistraße (Baustra – Heinrich Weber).

Breitenbach: Vollsperrung der Netphener Straße wegen Kanalbauarbeiten

Ebenfalls ab dem 4. Mai 2026 führt der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen Kanalbauarbeiten in Siegen-Breitenbach durch. Hintergrund ist die notwendige Erweiterung eines Mischwasserkanals in der Netphener Straße. Für die Dauer der Bauarbeiten wird die Netphener Straße ab Höhe Hausnummer 20 bis Am Steinwald voll gesperrt. Die Sperrung bleibt voraussichtlich bis zum 17. Juni 2026 bestehen. Mit der Ausführung ist die Firma Wirth Bau GmbH beauftragt.

Eiserfeld und Eisern: Sanierung der Freiengründer Straße geht weiter – zusätzliche Einschränkungen in der Rensbachstraße

Nach der Winterpause werden seit dem 13. April 2026 die Arbeiten zur Sanierung der Freiengründer Straße im Bereich Waldhaus Schränke fortgeführt. Aufgrund der Straßenbreite kann die Maßnahme nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Gebaut wird im Bereich zwischen dem Waldhaus Schränke und dem bereits fertiggestellten Bauabschnitt der L531. Eine Umleitung ist wieder über Neunkirchen, Wilden, Wilnsdorf, Rinsdorf, Eisern und Eiserfeld eingerichtet.

Da die Verkehrsbelastung auf der Rensbachstraße in Siegen-Eisern in der Folge über den Erwartungen liegt, wird der Verkehr dort ab dem 30. April 2026 zusätzlich beschränkt: Zwischen der Einmündung Freiengründer Straße/Rensbachstraße und der Zufahrt zum dortigen Sportplatz ist die Straße ab sofort nur noch in Richtung Eisern befahrbar. Der untere Teil der Rensbachstraße – zwischen Sportplatz und Eiserntalstraße – steht dem Verkehr weiterhin regulär zur Verfügung.

Darüber hinaus ist zur Sanierung des Einmündungsbereichs Freiengründer Straße/Rensbachstraße eine weitere Vollsperrung der Rensbachstraße zwischen Waldhaus Schränke und Sportplatz Eisern vorgesehen. Diese gilt vom 11. bis zum 26. Mai 2026. Die Gesamtmaßnahme soll bis Juli 2026 abgeschlossen sein. Bauherr ist der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, ausgeführt werden die Arbeiten von der Firma Heinrich Weber Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG.

Hinweis der Stadt Siegen

Die Universitätsstadt Siegen weist darauf hin, dass es durch die genannten Baustellen in der 19. Kalenderwoche 2026 zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Bereiche möglichst weiträumig zu umfahren oder zusätzliche Fahrzeit einzuplanen.

Symbolbild