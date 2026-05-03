Attraktive Multifunktionsanlage bereichert ab sofort sportliches Angebot beim TC Wilgersdorf

(wS/tw) Wilnsdorf 03.05.2026 | Bei der Saisoneröffnung des Tennisclub Wilgersdorf strahlten rund 100 Gäste mit der Sonne um die Wette. Die Tennisfreunde hatten auch allen Grund zur Freude, denn nach sechsmonatiger Bauzeit wurde die neue Multifunktionsanlage an der Neuen Hoffnung im Rahmen des Saisonauftakts feierlich eingeweiht.

Auf einer 10 mal 15 Meter großen Betonfläche steht den inwischen über 300 Mitgliedern jetzt direkt hinter dem Uwe Schumacher Court ganzjährig ein vielfältiges Sportangebot zur Verfügung. Highlight ist sicherlich die Ballwand, die parallel von zwei Personen bespielt werden kann. Alternativ können Pickleball, Basketball und weitere Zielspiele ausgeübt werden, unabhängig von Altersklasse und Spielstärke. Der TCW-Vorstand um die 1. Vorsitzende Claudia Schumacher-Markowski dankte herzlich den beteiligten Fachfirmen (u.a. Bauunternehmen Andrej Frank und Zaunbau Herling) sowie gleichzeitig den Vereinsmitgliedern, die in den vergangenen Monaten hunderte von ehrenamtlichen Stunden investierten, um die Multifunktionsanlage ansprechend und modern zu gestalten.

Der Spielbetrieb soll das soziale Miteinander stärken und den über 80 Jugendlichen des Tennisclubs die Möglichkeit bieten, sich positiv sportlich weiterzuentwickeln.

Stolze 30.000 Euro spendeten Unternehmen und Mitglieder des Vereins, um die Kosten für Bodenplatte, Ballwand und Umzäunung zu 100 Prozent abzudecken. Über dieses großartige Engagement der Sponsoren zeigte sich der TCW hocherfreut.

Fotos: Tennisclub Wilgersdorf