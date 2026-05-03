53 Jahre „Die Löschis“: Olper Kegelclub erlebt Rhein und Mosel vom Wasser aus

(wS/hpb) Olpe 03.05.2026 | Im 53. Jahr seines Bestehens hat der Kegelclub „Die Löschis“ der Feuerwehr Olpe seine diesjährige Kegeltour an die Mosel geführt. Für die Vereinsausfahrt hatten sich die Mitglieder eine Flusskreuzfahrt mit der „Swiss Crystal“ unter dem Motto „Rhein – Mosel – Erlebnis“ ausgesucht – und damit eine Reise gewählt, die deutlich über den Rahmen einer klassischen Kegeltour hinausging.

Die Route führte die Olper Kegelfreunde von Köln bis nach Trier und auf gleichem Weg wieder zurück nach Köln. Auf der Strecke passierten sie insgesamt neun Schleusen mit einer beeindruckenden Gesamthöhe von 63 Metern. Angelegt wurde unterwegs in Köln, Cochem, Zell, Riol (Trier), Bernkastel-Kues, Alken, Koblenz, Bonn und schließlich erneut in Köln – eine Reiseroute, die viele der bekanntesten Stationen entlang der Mosel und des Rheins miteinander verband.

Zwei Programmpunkte hatten die „Löschis“ als feste Höhepunkte in ihren Reiseplan aufgenommen: eine Stadtführung im geschichtsträchtigen Trier sowie eine Weinprobe im Moselort Alken. Darüber hinaus erwartete die Reisegruppe an Bord der „Swiss Crystal“ ein reichhaltiges Bordprogramm, das für Abwechslung und gesellige Stunden zwischen den Etappen sorgte.

Begünstigt wurde die Kegeltour zusätzlich durch das Wetter: Während der gesamten Reise konnten die „Löschis“ blauen Himmel und durchgehend Sonnenschein genießen. So zeigte sich die Mosellandschaft vom Sonnendeck der „Swiss Crystal“ aus von einer ganz besonderen Seite – mit jenem Panoramablick, den man nur vom Wasser aus erleben kann.

Mit vielen Eindrücken im Gepäck ließen die Mitglieder des Kegelclubs „Die Löschis“ ihre diesjährige Kegeltour gemeinsam in der Gaststätte „Anno“ in Olpe ausklingen.

Impressionen der Kegeltour des Kegelclubs „Die Löschis“ (Feuerwehr Olpe) an Rhein und Mosel – mit Aufnahmen vom Sonnendeck in Alken (v. l.: Christoph Stuff, Franz-Josef Langemann, Peter Gomolla, Peter Frerichmann, Martin Kleine und Hans-Peter Bröcher), aus der Innenstadt von Bernkastel-Kues (v. l.: Hans-Peter Bröcher, Christoph Stuff, Martin Kleine, Franz-Josef Langemann, Peter Frerichmann und Peter Gomolla), vom Gala-Abendessen an Bord (v. l.: Peter Gomolla, Christoph Stuff, Hans-Peter Bröcher, Peter Frerichmann, Martin Kleine und Franz-Josef Langemann) sowie von den Liegeplätzen in Alken, Bernkastel-Kues und Cochem und vom Marktplatz in Trier.