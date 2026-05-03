Mit Pauken und Trompeten: Neunkirchen feiert am 9. Mai die Eröffnung seiner neuen Ortsmitte

(wS/ne) Neunkirchen 03.05.2026 | Der Countdown läuft – und zwar wortwörtlich „mit Pauken und Trompeten“. Am Samstag, dem 9. Mai, wird die neue Neunkirchener Ortsmitte rund um den Rathausplatz offiziell eröffnet. Was hier in nicht einmal drei Jahren – vom Abriss der alten Bestandsgebäude bis zum Einzug der ersten Mieter und gewerblichen Nutzer – entstanden ist, kann sich sehen lassen: Fünf Wohn- und Geschäftsgebäude umschließen ein rund 5.700 Quadratmeter großes, modernes Areal, das mit Spiel- und Sitzgelegenheiten Verweilmöglichkeiten für alle Generationen bietet. Weder die sich verändernden Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie noch die durch den Ukrainekrieg gestiegenen Kosten für Baustoffe und Logistik haben die Akteure abgeschreckt – und genau das macht diesen Eröffnungstag zu einem ganz besonderen.

Ein Festtag an mehreren Schauplätzen

Das Eröffnungsfest startet ab 10 Uhr und verteilt sich auf gleich mehrere Standorte: rund um den Rathausplatz, im Alten Dorf, auf dem Schulhof der ehemaligen Grundschule, im Tiefhof zwischen Rathaus und Rathausplatz sowie auf der Kölner Straße. Da die Veranstaltung im Rahmen des Tags des Städtebaus stattfindet, ist auch der Dorfplatz an der Kirchstraße offizieller Mitspielort. Im Zentrum aber steht der neue Rathausplatz – jener Ort, der laut Bürgermeister Marco Schwunk künftig als „lebendiger Mittelpunkt für Begegnungen“ dienen soll, während das Alte Dorf unter der großen Linde zum „idyllischen Rückzugsort zum Verweilen und Entspannen“ wird.

Bühne Rathausplatz: Vom Gottesdienst bis zur Queen-Tribute-Band

Der Tag beginnt um 10:00 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der großen Bühne. Um 11:30 Uhr folgt die offizielle Eröffnung „Mit Pauken und Trompeten“ – musikalisch eingeleitet von der Bläserklasse der Gemeinschaftlichen Sekundarschule Burbach-Neunkirchen sowie Matthias Eckhardt mit „Drums for Peace“. Bürgermeister Marco Schwunk begrüßt die Gäste und eröffnet die Ortsmitte offiziell. Im Anschluss beleuchtet eine Talkrunde mit Ideengebern und Investoren die Planungsidee und die Entstehungsgeschichte des Projekts.

Ab 12:15 Uhr heißt es dann „Bühne frei“ für die örtlichen Chöre und Aktiven: Den Auftakt machen der Unterstufenchor und die Chorklassen 5 und 6 des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG), gefolgt vom Vokalensemble Ars Cantica und Darbietungen der Siegtal-Musicals. Dazu kommt eine Taekwondo-Vorführung des VTV.

Um 14:30 Uhr verwandelt sich die Bühne mit einer Modenschau der teilnehmenden Einzelhändler in einen Laufsteg, ehe das Frauenensemble Encantada übernimmt. Um 16:30 Uhr werden die erfolgreichsten Aktiven des VTV im Rahmen der Sportlerehrung gewürdigt, anschließend erfolgt die Ziehung der Gewinnspiele von Sparkasse und Immobilienwerkstatt – auf der Bühne folgt der Teenie-Chor S4J.

Das Abendprogramm hat es in sich: Um 18:30 Uhr rocken die „Honky Tonk Pounders“ mit Rock’n’Roll den Rathausplatz, bevor um 20:00 Uhr die energiegeladene Queen-Tribute-Band „Queen May Rock“ den fulminanten Schlusspunkt setzt.

Altes Dorf ab 12 Uhr: Familienprogramm unter der großen Linde

Im Alten Dorf an der Kirchstraße startet das Programm ab 12 Uhr. Jeweils zur vollen Stunde gibt es Live-Musik mit Conny Sander & Christian Schmidt sowie Jojo Weber. Die Bibliothek Neunkirchen ist mit Märchenlesungen (Gebrüder Grimm) und einem Malwettbewerb dabei. Kleine Besucher können sich beim Kinderschminken in Tiger oder Schmetterlinge verwandeln lassen, sich Tattoos und Glitzertattoos anfertigen lassen und an Kreativangeboten – u. a. der örtlichen Kitas – Armbänder gestalten. Erinnerungsfotos gibt’s aus der Blitzbox. Für das leibliche Wohl sorgen ein Kuchenbüffet, Softdrinks und ein Eiswagen.

Grundschul-Schulhof: Graffiti, Arrowtag und Cornhole

Ein echtes Eldorado für Kinder und Jugendliche entsteht auf dem Schulhof der ehemaligen Grundschule Neunkirchen. Im Außenbereich können sich Kreative unter Anleitung des Graffiti-Künstlers Julian Irlich am Besprühen der Schulgebäude-Fassade versuchen und gemeinsam ein Kunstwerk gestalten. Außerdem werden Kicker, Indiaca und Cornhole-Spiele angeboten – dazu gibt’s Waffeln, alkoholfreie Getränke und Slush-Eis. In der Turnhalle wartet Arrowtag auf alle, die ihr Können auf die Probe stellen wollen.

Tiefhof: Glücksrad, Speedcheck und Chill-out-Area

Zwischen Rathaus und Rathausplatz lädt der Tiefhof zu spielerischen Herausforderungen ein. Beim Glücksrad gibt es tolle Preise zu gewinnen. Außerdem warten Speedcheck, Kinderschminken, „Heißer Draht“ und Sitzfußball auf die Besucher. Für die etwas ruhigeren Momente steht eine Chill-out-Area bereit.

Kölner Straße: Die „Blaulichtmeile“

Auf der Kölner Straße präsentieren sich Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf der „Blaulichtmeile“ – eine spannende Gelegenheit, einmal hinter die Kulissen der Einsatzkräfte zu blicken.

Kulinarisches Dorf: Von Räuberfleisch bis Crêpes

Örtliche Vereine und Organisationen sorgen dafür, dass niemand hungrig bleibt. Die Speisekarte liest sich abwechslungsreich: Currywurst, Pommes, Kartoffelbrot, Spießbraten, Leberkäs-Burger, türkische Spezialitäten, Räuberfleisch, Schnitzelbrötchen (auch vegan), Churros, Langos, Muffins, Crêpes, Schoko-Obst und Kuchen. An den Getränkeständen gibt es Softdrinks, Pils, Wein, Kölsch, Weizen, Cocktails, Longdrinks und Kaffee.

Aktionen im Einzelhandel: Rabatte, Joey Kelly und Samenbomben

Auch der Einzelhandel beteiligt sich mit attraktiven Angeboten:

BeeWishes, Modehaus Kattner, Kashka, Schuh Burbach und Sport Schulze sind bis 19 Uhr geöffnet und gewähren 10 Prozent Rabatt auf die Frühjahrskollektion (das sind die teilnehmenden Geschäfte der Modenschau).

sind bis 19 Uhr geöffnet und gewähren 10 Prozent Rabatt auf die Frühjahrskollektion (das sind die teilnehmenden Geschäfte der Modenschau). Radsport Schneider in der Hohenseelbachstraße feiert seinen 40. Geburtstag und den Saisonstart – mit Testfahrten, Neuvorstellungen von Gravelbikes und Rennrädern, Essen, Getränken und einem Meet & Greet mit Joey Kelly .

in der Hohenseelbachstraße feiert seinen 40. Geburtstag und den Saisonstart – mit Testfahrten, Neuvorstellungen von Gravelbikes und Rennrädern, Essen, Getränken und einem . Der REWE-Markt bietet Bratwurst im Brötchen sowie frisches Brot aus dem Holzkohleofen.

bietet Bratwurst im Brötchen sowie frisches Brot aus dem Holzkohleofen. Die Sparkasse Burbach-Neunkirchen lockt mit Gewinnspiel, Kinderschminken und Würfelspiel.

lockt mit Gewinnspiel, Kinderschminken und Würfelspiel. Die Immobilienwerkstatt veranstaltet eine Tombola und betreibt eine Limo-Bar – sie ist zudem Treffpunkt für Wohnungsführungen durch die Heller Grund GmbH.

veranstaltet eine Tombola und betreibt eine Limo-Bar – sie ist zudem Treffpunkt für Wohnungsführungen durch die Heller Grund GmbH. Mosja lädt zur nachhaltigen Kreativstation und zum Basteln von Samenbomben ein.

lädt zur nachhaltigen Kreativstation und zum Basteln von Samenbomben ein. Die Christliche Bücherstube ist mit einem Stand an der Ecke Kölner Straße / Kirchstraße samt Verlosung dabei.

Wie die Idee zur neuen Mitte entstand

Der Wunsch nach einem zentralen Bereich, der den Namen Ortsmitte verdient, kam in Neunkirchen nicht nur von Stadtplanern, Architekten und der Gemeindeverwaltung. Bereits vor sechs Jahren hatten sich die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen mehrerer Beteiligungsformate für Treffpunkte mit mehr Aufenthaltsqualität ausgesprochen. Heute ist dieser Wunsch Realität: Nach dem Dorf- und dem Rathausplatz ist mit dem Bürgerpark bereits der nächste Ort in Planung, der die Bürger in die neue Ortsmitte einladen soll.

Bürgermeister Marco Schwunk bringt es in seinem Grußwort auf den Punkt: „Was lange währt, wird endlich gut. In unserem Fall ist es sogar richtig gut geworden!“

Anfahrt und Parken

Mit dem Bus erreichbar:

aus Richtung Siegen: Linie R22

aus Richtung Herdorf: Linie R23

aus Richtung Burbach: Linie R24

Mit der Bahn:

aus Richtung Betzdorf / Richtung Dillenburg: RB96

Parkplätze stehen zur Verfügung:

am alten Talbahnhof (Bahnhofstraße)

Mitarbeiterparkplatz Fa. Baumgarten (Bahnhofstraße)

Mitarbeiterparkplatz Sparkasse Burbach-Neunkirchen (Kölner Straße 160)

REWE-Markt (ohne Zeitbeschränkung)

Bitzegarten

sowie rund um die Ortsmitte herum

Auf einen Blick

Highlights: Ökumenischer Gottesdienst, offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Marco Schwunk, Live-Musik von der Bläserklasse über Encantada bis zu Honky Tonk Pounders und Queen May Rock, Modenschau, Sportlerehrung, Blaulichtmeile, Kulinarisches Dorf, Familien- und Kinderprogramm

Wann? Samstag, 9. Mai 2026, ab 10 Uhr

Wo? Rathausplatz, Altes Dorf (Kirchstraße), Grundschul-Schulhof, Tiefhof und Kölner Straße in Neunkirchen

Anlass: Offizielle Eröffnung der neuen Neunkirchener Ortsmitte im Rahmen des Tags des Städtebaus

Derzeit erfolgt in Neunkirchens Ortsmitte der Feinschliff. Am 9. Mai soll das Areal im

Rahmen des Tags des Städtebaus offiziell eröffnet werden.

Mit dabei sind u.a. das Vokalensemble „Encantada“, die Rock’n’Roll-Band „Honky Tonk

Pounders“ und Queen May Rock, eine energiegeladene Queen-Tribute-Band.