VTV Freier Grund spendet 2.000 Euro an Menschen für Kinder e.V.

(wS/vtv) Neunkirchen 03.05.2026 | Der VTV Freier Grund setzt erneut ein starkes Zeichen für Solidarität und gesellschaftliches Engagement. Aus dem Erlös des 12. IndoorcyclingMarathons überreichte der Verein jetzt eine Spende in Höhe von 2.000 Euro an den Verein Menschen für Kinder e.V., der sich seit vielen Jahren für krebskranke Kinder einsetzt.
Die beiden IndoorcyclingInstructorinnen des VTV, Petra Murcak und Anja Moritz, schickten den
symbolischen Spendenscheck auf die Reise. „Es ist uns ein Herzensanliegen, mit unserem Sport
etwas Gutes zu tun und Familien in schweren Zeiten zu unterstützen“, betonten die beiden
Trainerinnen.
Im Januar hatte der VTV an zwei Tagen rund 150 IndoorcyclingFans zum Spendenmarathon begrüßt.
In der stimmungsvoll beleuchteten Mehrzweckhalle traten die Teilnehmenden stundenlang in die
Pedale – motiviert von Musik, wechselnden Presentern und dem gemeinsamen Ziel, etwas zu
bewegen. Ein Teil des Gesamterlöses kommt traditionell Menschen für Kinder e.V. zugute, ein
weiterer Teil unterstützt die Kinder- und Jugendarbeit des VTV.
Die Planungen für das nächste große CyclingEvent laufen bereits. Am 15. und 16. Januar 2027 wird
erneut für den guten Zweck gefahren. Der Verein freut sich schon jetzt auf viele Teilnehmende, die
mit ihrer Energie und Begeisterung wieder einen wertvollen Beitrag leisten.
Foto: VTVWerbepartner der Region – Anzeige
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