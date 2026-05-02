LGK-Jugend räumt in Nordkirchen ab: Gold für die Jungs, Silber für die Mädchen über 5 km

(wS/lgk) Kreuztal 02.05.2026 | LG Kindelsberg Kreuztal überzeugt trotz schwieriger Bedingungen Westfalenmeistertitel für die MU18/20 und Vizemeister für WU18/20

Am Donnerstagabend fanden im Rahmen des Nordkirchener Schloss- und Dorflaufs die westfälischen Meisterschaften über 5 km statt. Die Titelkämpfe wurden auf einem winkligen Rundkurs im Ortskern ausgetragen, der den Athletinnen und Athleten einiges abverlangte.

Bereits die Anreise stellte die Teilnehmer aus dem Siegerland vor Herausforderungen: dichter Verkehr, Staus und das erhöhte Reiseaufkommen sorgten für eine mühevolle Fahrt nach Nordkirchen, südlich von Münster. Dennoch waren die LGK-Athletinnen und -Athleten bestens vorbereitet – nicht zuletzt, da sie für diesen wichtigen Wettkampf sogar eine Schulbefreiung erhalten hatten.

Mit kurzer Vorbereitung vor Ort hatte Trainerin Claudia Wunderlich alle Hände voll zu tun, um alle Athleten- und Athletinnen rechtzeitig an die Startlinie zu bringen.

Anspruchsvolle Strecke – starke Leistungen

Die Strecke präsentierte sich alles andere als einfach: enge Kurven, Richtungswechsel und wenig Rhythmus machten schnelle Zeiten schwierig. Trotzdem zeigte das Team der LG Kindelsberg Kreuztal geschlossene und kämpferisch starke Leistungen.

Männer MU18/20 holt Westfalenmeistertitel

Nach ersten Hochrechnungen sicherte sich die männliche Jugend U18/U20 den Westfalenmeistertitel in der Mannschaftswertung. In der Besetzung

Jalon Frensch (17:07 min, Platz 5 MU20),

Leonard Uebach (17:48 min, Platz 8 MU18) und

Ben Berg (18:23 min, Platz 14 MU18)

zeigte das Trio eine geschlossene Teamleistung auf hohem Niveau.

Weitere LGK-Ergebnisse bei den männlichen U18/20

Leonard Hafer – 18:52 min.(falsch bei den Männern gewertet Korrektur steht noch aus)

Timo Nissel – 19:43 min (Platz 17 MU18)

Tim Philipp Kuckenbur(g) – 19:44 min (Platz 18 MU18)

Mykhailo Turenko – 19:29 min (Platz 15 MU18)

Weibliche Jugend WU18/20 wird Vizemeister

Auch die weibliche Jugend überzeugte und sicherte sich in der Mannschaftswertung den Vizemeistertitel.

Für die LG Kindelsberg Kreuztal liefen:

Clara Gast – 20:52 min (Platz 8 WU20)

Leonie Schattat – 22:54 min(Platz 7 WU18)

Mathilda Schneider – 23:00 min (Platz 8 WU18)

Weitere starke Ergebnisse der LGK-Athletinnen:

Kathleen Zimmer – 24:57 min (Platz 9 WU18)

Frida Schneider – 25:52 min (Platz 10 WU18)

Michael Kämpfer M65 Platz 5 mit 21:38 min.

Fotos: LG Kindelsberg Kreuztal







