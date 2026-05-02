LGK-Jugend räumt in Nordkirchen ab: Gold für die Jungs, Silber für die Mädchen über 5 km

(wS/lgk) Kreuztal 02.05.2026 | LG Kindelsberg Kreuztal überzeugt trotz schwieriger Bedingungen Westfalenmeistertitel für die MU18/20 und Vizemeister für WU18/20
Am Donnerstagabend fanden im Rahmen des Nordkirchener Schloss- und Dorflaufs die westfälischen Meisterschaften über 5 km statt. Die Titelkämpfe wurden auf einem winkligen Rundkurs im Ortskern ausgetragen, der den Athletinnen und Athleten einiges abverlangte.
Bereits die Anreise stellte die Teilnehmer aus dem Siegerland vor Herausforderungen: dichter Verkehr, Staus und das erhöhte Reiseaufkommen sorgten für eine mühevolle Fahrt nach Nordkirchen, südlich von Münster. Dennoch waren die LGK-Athletinnen und -Athleten bestens vorbereitet – nicht zuletzt, da sie für diesen wichtigen Wettkampf sogar eine Schulbefreiung erhalten hatten.
Mit kurzer Vorbereitung vor Ort hatte Trainerin Claudia Wunderlich alle Hände voll zu tun, um alle Athleten- und Athletinnen rechtzeitig an die Startlinie zu bringen.
Anspruchsvolle Strecke – starke Leistungen
Die Strecke präsentierte sich alles andere als einfach: enge Kurven, Richtungswechsel und wenig Rhythmus machten schnelle Zeiten schwierig. Trotzdem zeigte das Team der LG Kindelsberg Kreuztal geschlossene und kämpferisch starke Leistungen.
Männer MU18/20 holt Westfalenmeistertitel
Nach ersten Hochrechnungen sicherte sich die männliche Jugend U18/U20 den Westfalenmeistertitel in der Mannschaftswertung. In der Besetzung
Jalon Frensch (17:07 min, Platz 5 MU20),
Leonard Uebach (17:48 min, Platz 8 MU18) und
Ben Berg (18:23 min, Platz 14 MU18)
zeigte das Trio eine geschlossene Teamleistung auf hohem Niveau.
Weitere LGK-Ergebnisse bei den männlichen U18/20
Leonard Hafer – 18:52 min.(falsch bei den Männern gewertet Korrektur steht noch aus)
Timo Nissel – 19:43 min (Platz 17 MU18)
Tim Philipp Kuckenbur(g) – 19:44 min (Platz 18 MU18)
Mykhailo Turenko – 19:29 min (Platz 15 MU18)
Weibliche Jugend WU18/20 wird Vizemeister
Auch die weibliche Jugend überzeugte und sicherte sich in der Mannschaftswertung den Vizemeistertitel.
Für die LG Kindelsberg Kreuztal liefen:
Clara Gast – 20:52 min (Platz 8 WU20)
Leonie Schattat – 22:54 min(Platz 7 WU18)
Mathilda Schneider – 23:00 min (Platz 8 WU18)
Weitere starke Ergebnisse der LGK-Athletinnen:
Kathleen Zimmer – 24:57 min (Platz 9 WU18)
Frida Schneider – 25:52 min (Platz 10 WU18)
Michael Kämpfer M65 Platz 5 mit 21:38 min.
Fotos: LG Kindelsberg KreuztalWerbepartner der Region – Anzeige
Nachrichten aus der Heimat brauchen Rückhalt.
Täglich für Sie in Siegen und der Region unterwegs. Unsere Arbeit ist kostenlos, aber nicht umsonst. Mit einer kleinen Spende sichern Sie unabhängigen Lokaljournalismus.❤️ Jetzt wirSiegen unterstützen