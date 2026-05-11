Krankenhaus Bethesda: Lob und Anerkennung für Pflegedienstleiter Mario Traut

(wS/dia) Freudenberg – Siegen 11.05.2026 | Freudenberg/Siegen. Für seine 25-jährige Betriebszugehörigkeit am Diakonie Klinikum wurde nun Mario Traut geehrt. Ein Team aus der Verwaltungs- und Pflegedirektion kam im Krankenhaus Bethesda in Freudenberg zusammen, um dem Pflegedienstleiter in einer Feierstunde für seine Treue zu danken.

Nach seinem Fachoberschulpraktikum von 1994 bis 1995 am Ev. Jung-Stilling-Krankenhaus in Siegen startete Mario Traut ein Jahr später im gleichen Haus in die dreijährige Pflegeausbildung. Nach dem Examen absolvierte er seinen Zivildienst im Krankenhaus Bethesda in Freudenberg. Nach kurzem „Ausflug“ in den häuslichen Pflegedienst verschlug es Mario Traut 2001 erneut ans Diakonie Klinikum Bethesda, wo er auf der Station für Innere Medizin tätig war. Ab 2019 hatte er dort die Abteilungsleitung inne und übernahm ab 2023 den Posten des Pflegedienstleiters für das gesamte Haus an der Euelsbruchstraße.

Anerkennung für 25 Jahre Treue gab es für Mario Traut in der Feierstunde von Verwaltungsdirektor Jan Meyer: „Wir danken Ihnen ganz herzlich und freuen uns auf noch viele weitere Jahre mit Ihnen als Teil des Teams der Pflegedirektion.“ Lob und Dank richtete auch Pflegedirektor Jörg Engel aus: „Sie haben sich beruflich stetig weiterentwickelt und zugleich auch die Entwicklung des Diakonie Klinikums mitgetragen. Dafür gilt Ihnen unser besonderer Dank.“

Jubilarehrung am Krankenhaus Bethesda: Pflegedienstleiter Mario Traut (2. von rechts) ist seit 25 Jahren am Diakonie Klinikum tätig. Für seine Treue bedankten sich (von links) Pflegedirektor Jörg Engel, Pflegedienstleiter Wadim Linde und Verwaltungsdirektor Jan Meyer.