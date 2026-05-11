Wanderung auf den Spuren der angeblichen „Hexe“ Katharina Heinrich (1611)

(wS/tks) Bad Laasphe 11.05.2026 | Am Samstag, 23. Mai, lädt die Tourismus, Kur und Stadtentwicklung GmbH (TKS) zu einer historischen Wanderung von Feudingen nach Bad Laasphe ein. Eine lohnende Verbindung aus Natur, Lokalgeschichte und Erinnerungskultur — ein Spaziergang, der das Jahr 1611 wieder hörbar macht und zugleich Raum für Austausch und gemeinsames Verweilen bietet.

Im Zentrum der geführten Wanderung steht die Geschichte von Katharina Heinrich, die 1611 in der Region wegen angeblicher Hexerei angeklagt wurde. An mehreren Stationen entlang des Weges verknüpft Reinhard Schmidt landschaftliche Eindrücke mit historischen Fakten:

Entstehung von Verdächtigungen, Rolle von Aberglaube und sozialem Druck im 17. Jahrhundert sowie die Spuren, die solche Prozesse in den Archiven und im kollektiven Gedächtnis hinterlassen haben. Die Tour lädt dazu ein, Geschichte nicht nur zu hören, sondern räumlich nachzuvollziehen und darüber ins Gespräch zu kommen.

Die rund 10 Kilometer lange Wanderung führt auf gut begehbaren Wegen durch die Frühlingslandschaft des oberen Wittgensteiner Landes und endet in Bad Laasphe mit einer gemeinsamen Einkehr im Schlosscafé. Leitung und Erläuterungen übernimmt der Heimatkundler und Wanderführer Reinhard Schmidt.

Die Wanderung ist bewusst gemütlich geplant und für Teilnehmende mit normaler Kondition geeignet. Es werden mehrere Pausen eingelegt, in denen historische Texte vorgelesen und zentrale Themen diskutiert werden. Zum Abschluss kehrt die Gruppe im Schlosscafé Bad Laasphe ein. Dort bietet der in der Teilnahmegebühr enthaltene Gutschein Gelegenheit, das Angebot des Cafés zu nutzen und in entspannter Atmosphäre Fragen mit dem Wanderführer zu diskutieren. Vom Schlosscafé führt der Weg schließlich weiter zum Bahnhof in Bad Laasphe, wo die Veranstaltung offiziell endet.

Treffpunkt sowie Start der Wanderung ist am Bahnhof Feudingen – Abfahrt/Start 13:31 Uhr — alternativ Bahnhof Bad Laasphe, Abfahrt 13:19 Uhr.

Die Teilnahmegebühr beträgt 12 Euro pro Person, darin enthalten ist für jeden Teilnehmer ein Gutschein für das Schlosscafé im Wert von 8 Euro. Für die Wanderung wird festes Schuhwerk, wetterangepasste Kleidung und ein Getränk für unterwegs empfohlen.

Eine Anmeldung zur Wanderung ist möglich bis zum 21.5.2026 – 17 Uhr per E-Mail an info@tourismus-badlaasphe.de, telefonisch unter 02752/898 oder persönlich bei der TKS im Haus des Gastes.