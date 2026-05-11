In den Sommerferien: „Schnupperfreizeit“ für jüngere Kinder in der Jugendherberge Hilchenbach

(wS/si) Siegen 11.06.2026 | Das erste Mal ohne die Eltern in den Urlaub fahren: Das städtische Kinder- und Jugendbüro lädt jüngere Kinder erstmals zu einer „Schnupperfreizeit“ ein. Vom 24. bis 26. August geht es für die Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren zur Jugendherberge Hilchenbach auf das erste Abenteuer allein.

Mit der „Schnupperfreizeit“ spricht das Kinder- und Jugendbüro gezielt jüngere Kinder an, die erste Erfahrungen außerhalb des Elternhaueses sammeln wollen. Insgesamt können 24 Kinder an der Freizeit teilnehmen.

Die Teilnahmekosten pro Kind betragen 50 Euro. Kinder mit Siegener Ausweis zahlen 25 Euro, Geschwisterkinder mit Siegener Ausweis erhalten zusätzlich eine Ermäßigung von 50 Prozent. Im Preis ist die Unterbringung, das komplette Freizeitprogramm sowie die An- und Abreise enthalten.

Interessierte Eltern können ihre Kinder noch bis zum Mittwoch, 27. Mai, beim Kinder- und Jugendbüro per E-Mail an v.pittke@siegen.de bei Verena Pittke anmelden oder telefonisch Informationen zur Anmeldung, Organisation und Ablauf unter (2071) 404-2204 einholen. Benötigt werden der Name des teilnehmenden Kindes, das Geburtsdatum sowie die Adresse. Die Rückmeldung an die Teilnehmenden und der Versand der Anmeldeunterlagen erfolgt ab dem 29. Mai.