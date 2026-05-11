16-Jährige meldete sich selbst – Vermisstenfall der Polizei Siegen-Wittgenstein geklärt

(wS/ots) Mönchengladbach – Bad Laasphe 11.05.2026 | Die, seit dem 30.04.2026, vermisste 16-Jährige – die Polizei fahndete seit Freitag (08.05.2026) öffentlich nach dem Mädchen https://wirsiegen.de/2026/05/polizei-fahndet-nach-vermisster-16-jaehrigen-und-bittet-die-bevoelkerung-um-mithilfe/437225/ – ist aufgrund der Mithilfe der Bevölkerung wohlbehalten aufgefunden worden.

Am Samstag (09.05.2026) gab es zunächst Hinweise darauf, dass sich das Mädchen in einem Zug auf dem Weg ins Rheinland befindet. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen führten jedoch zunächst nicht zum Auffinden der 16-Jährigen. Letztendlich konnte sie jedoch am Samstagabend gegen 19:30 Uhr in Mönchengladbach aufgetan werden. Dort meldete sie sich eigenständig in einer Jugendhilfeeinrichtung. Die Inobhutnahme dort informierte daraufhin die Polizei. Die Kollegen in Mönchengladbach stellten dann fest, dass das Mädchen gesucht wird. Die Beamten gaben das Mädchen in die Obhut des Jugendamtes. Am gestrigen Sonntag (10.05.2026) kümmerte sich das Jugendamt um die Rückführung der 16-Jährigen in eine hiesige Inobhutnahmestelle

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