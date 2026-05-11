Zwei Einbrüche nachdem angeblich nach einem Hund gesucht wurde – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Wilnsdorf/Wilgersdorf und Netphen-Nenkersdorf 11.05.2026 | Zwischen dem 01.Mai 2026 und Sonntag (10.05.2026) ist es zu zwei Einbrüchen in Nenkersdorf und Wilgersdorf gekommen. Auffällig: In beiden Fällen hat man angeblich nach einem Hund gesucht.

Zwischen dem 01.Mai und Freitagnacht (08.05.2026) ist es zunächst zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Erbachweg in Wilgersdorf gekommen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich durch das Einschlagen einer Scheibe gewaltsam Zutritt ins Innere. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie Schmuck und Bargeld.

Am Sonntag (10.05.2026) ist es zwischen 09:30 Uhr und 17:30 Uhr zu einem weiteren Einbruch in der Sieg-Lahn-Straße in Nenkersdorf gekommen. Ersten Erkenntnissen nach schlugen der oder die Täter dort ebenfalls eine Scheibe ein, um in das Wohnhaus zu gelangen. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Ersten Ermittlungen nach nahmen die Einbrecher auch dort Schmuck mit.

In beiden Fällen fiel zuvor eine männliche Person auf, die angeblich einen Hund suchen würde. Die Person kann aufgrund vorliegender Zeugenaussagen wie folgt beschrieben werden: – Ca. 180 – 190 cm groß – Kräftige Statur – Dunkle kurze Haare – Trug ein dunkles Shirt, eine dunkle Jacke, ggf. eine Weste, eine Jeans und weiße Turnschuhe. – In beiden Fällen war die männliche Person mit einem dunklen PKW unterwegs.

Ob die beiden Taten tatsächlich im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei. Hinweise zu der männlichen Person, dem Fahrzeug oder dem Vorgehen nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.