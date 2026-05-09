„Willkommen Frühling!“ – Liederabend mit Hubert Schmid und dem Kovács Duo in Herborn

(wS/red) Herborn 09.05.2026 | Wenn am Samstag, den 16. Mai 2026, um 19:00 Uhr die Türen des Evangelischen Gemeindehauses in Herborn öffnen, dann steht ein Abend bevor, der den Frühling und die Liebe in all ihren Facetten musikalisch feiert. Unter dem Titel „Willkommen Frühling!“ laden der Marburger Tenor Hubert Schmid, die Klarinettistin Regina Rohrer und der Pianist Jonathan Rohrer zu einem Konzert ein, das Werke der großen Romantik in einer ungewöhnlichen und besonders reizvollen Besetzung verbindet.

Ein selten gehörtes Juwel im Mittelpunkt

Im Zentrum des Programms stehen die „Sechs deutschen Lieder für Gesang, Klarinette und Klavier op. 103″ des Kasseler Komponisten Louis Spohr. Das 1837 entstandene Werk zählt zu den selten aufgeführten Kompositionen der Romantik – und genau das macht den Abend zu einer besonderen Gelegenheit. Spohr, bekannt für seine experimentierfreudigen Besetzungen, lotet in diesen Liedern die klangliche Verbindung von Stimme, Klarinette und Klavier auf einzigartige Weise aus. Stücke wie „Sei still, mein Herz“ und „Das heimliche Lied“ erzählen von Sehnsucht, Naturverbundenheit und der zarten Melancholie des Frühlingserwachens.

Schubert, Schumann und Strauss als musikalischer Rahmen

Eingerahmt werden die Spohr-Lieder von weiteren Höhepunkten der Liedkunst und Kammermusik. Franz Schuberts „Der Hirt auf dem Felsen“ (D 965), eine seiner letzten und grandiosesten Kompositionen aus dem Jahr 1828, vereint Gesang, Klarinette und Klavier zu einer berührenden Szene: Ein Hirte steht auf einem Felsen, sein Lied hallt durch die Täler – ein Sinnbild für Sehnsucht, Natur und die tröstende Kraft der Musik. Schubert schuf das Werk als Hommage an die berühmte Sängerin Anna Milder-Hauptmann und verband darin Texte von Wilhelm Müller und Helmina von Chézy zu einem poetischen Dialog zwischen Stimme und Klarinette.

Mit den „Phantasiestücken für Klarinette und Klavier op. 73″ tritt Robert Schumann hinzu – interpretiert vom Kovács Duo, dem Zusammenspiel von Regina und Jonathan Rohrer. Schumann komponierte diese drei Charakterstücke 1849 in nur zwei Tagen, ein Zeugnis seiner schöpferischen Leidenschaft. Sie reichen von zarter Innigkeit bis zu feuriger Virtuosität und zeigen Schumanns besondere Vorliebe für die Klarinette als „Seeleninstrument“.

Den Abschluss bilden ausgewählte Lieder von Richard Strauss, darunter so bekannte Werke wie „Morgen!“ und „Cäcilie“. Strauss verstand es wie kaum ein anderer, poetische Texte in Musik von atemberaubender Schönheit zu verwandeln – seine sinnlichen Liedkompositionen mit ihrer opulenten Klangsprache und emotionalen Tiefe runden den Abend mit einem leuchtenden Finale ab.

Drei Musiker, die einander vertrauen

Regina und Jonathan Rohrer konzertieren seit Jahren erfolgreich als Kovács Duo in ganz Deutschland und sind für ihre lebendigen, einfühlsamen Interpretationen bekannt. Ihr Spiel verbindet technische Brillanz mit einer tiefen musikalischen Verständigung. Gemeinsam mit dem Marburger Tenor Hubert Schmid entsteht so an diesem Abend ein Trio, das die seltene Kombination aus Singstimme, Klarinette und Klavier in den Mittelpunkt stellt – eine Besetzung, die in der klassischen Konzertlandschaft nur selten zu erleben ist.

Termin und Karten

Konzert „Willkommen Frühling!“ Samstag, 16. Mai 2026, 19:00 Uhr Evangelisches Gemeindehaus Herborn (Pfarrsaal) Karten: 12,- € (ermäßigt 8,- €), erhältlich an der Abendkasse

Jonathan und Regina Rohrer (Kovács Duo) – Foto: Andreas Neubauer

Hubert Schmid (Tenor) – Foto: Andy Alexander