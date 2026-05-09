Liederabend in St. Marien: Duo Heinen auf den Spuren von Udo Jürgens

(wS/red) Siegen 09.05.2026 | Wenn am Sonntag, den 17. Mai 2026, um 17:00 Uhr die Türen der Kirche St. Marien in Geisweid öffnen, dann beginnt ein Konzertabend, der ganz im Zeichen leiser Töne und nachdenklicher Texte steht. Unter dem Motto „Solang das Herz noch Hoffnung nährt“ lädt das Vater-Sohn-Duo Stefan und Nils Heinen zu einem besinnlichen Liederabend ein – am E-Piano und mit Gesang, ergänzt bei einigen Stücken durch Dominik Engel an der Violine.

Eine persönliche Annäherung an Udo Jürgens

Was diesen Abend besonders macht, ist die persönliche Geschichte hinter dem Programm. Stefan Heinen aus Siegen hat jahrelang die Live-Konzerte von Udo Jürgens professionell aufgenommen und war auf diese Weise auch freundschaftlich mit dem Sänger verbunden. Aus dieser engen Verbindung heraus ist die Idee zum aktuellen Programm entstanden: Stefan Heinen hat sich von den weniger bekannten Chansons und Balladen inspirieren lassen – jenen Stücken also, die im Schatten der großen Hits stehen, aber gerade in ihrer Stille und Tiefe besonders berühren.

Texte, die nachdenklich machen

Im Zentrum des Abends stehen nicht die mitsingbaren Ohrwürmer, sondern Lieder, deren Texte von der Suche nach Sinnhaftigkeit, von den wahren Werten im Leben und von der Hoffnung auf eine bessere Welt erzählen. Es sind genau jene Themen, die zur Atmosphäre eines Kirchenraums wie St. Marien passen und die Zuhörerinnen und Zuhörer einladen, einen Moment lang innezuhalten.

Eigene Klänge ergänzen das Programm

Neben den Liedern, die von Udo Jürgens inspiriert sind, präsentiert das Duo Heinen auch eigene instrumentale Songs. So entsteht ein Programm, das zwischen Hommage und eigenständigem künstlerischem Ausdruck balanciert – getragen vom besonderen Zusammenspiel zweier Generationen, die Vater und Sohn auf der gleichen Bühne vereinen.

Termin und Karten

Liederabend „Solang das Herz noch Hoffnung nährt“ Sonntag, 17. Mai 2026, 17:00 Uhr St. Marien, Hans-Böcklerplatz 8, Siegen-Geisweid Mitwirkende: Stefan Heinen (Gesang, E-Piano), Nils Heinen (Gesang, E-Piano), Dominik Engel (Violine, bei einigen Stücken) Eintritt: 15,- € (ermäßigt 10,- €)

Stefan Heinen (links) und sein Sohn Nils Heinen laden am Sonntag, 17. Mai, um 17:00 Uhr unter dem Motto „Solang das Herz noch Hoffnung nährt“ zu einem besinnlichen Liederabend in St. Marien/Geisweid ein.