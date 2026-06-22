30-jähriger Motorradfahrer bei Kruberg verunglückt – Notarzt im Einsatz

(wS/red) Kreis Olpe – Kirchhundem – Kruberg 22.06.2026 | Ein 30-jähriger Motorradfahrer ist am heutigen Abend gegen 21:20 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kruberger Straße (L711) verletzt worden.

Nach ersten Informationen der Polizei war der Mann mit seinem Krad auf der Kruberger Straße von Kruberg aus kommend in Richtung Neuenkleusheim unterwegs. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in das angrenzende Grün.

Ein hinzugerufener Notarzt sowie ein Rettungsteam übernahmen die Erstversorgung des Verletzten unmittelbar an der Unfallstelle. Anschließend wurde der 30-Jährige mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der Motorradfahrer bei dem Sturz verletzt, zog sich glücklicherweise jedoch keine schweren Verletzungen zu.

Während der Unfallaufnahme und der Versorgung des Verletzten war die L711 voll gesperrt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Die Linkskurve auf der Kruberger Straße zwischen Kruberg und Neuenkleusheim ist bereits in der Vergangenheit mehrfach Schauplatz schwerer Motorradunfälle gewesen. So wurde unter anderem im August 2021 ein 22-jähriger Motorradfahrer an nahezu derselben Stelle schwer verletzt (Siehe auch HIER).