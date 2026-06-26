ALTERAktiv Siegen-Wittgenstein wählt neuen Vorstand: Helmut Kneppe übernimmt den Vorsitz

(wS/aa) SIegen 26.06.2026 | Der Verein ALTERAktiv Siegen-Wittgenstein e.V. hat bei seiner jährlichen Mitgliederversammlung einen neuen Vorstandsvorsitzenden bestimmt. Helmut Kneppe wurde am 18. Juni einstimmig in das Amt gewählt. Notwendig wurde die außerplanmäßige Wahl, weil sein Vorgänger Ronny Jäger aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. Jäger hatte den Vorsitz vor drei Jahren von Alois Michalek übernommen.

Neben der Neuwahl an der Vereinsspitze standen auch weitere Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Susanne Seifert wurde als stellvertretende Vorsitzende wiedergewählt, ebenso Bärbel Koppenhagen als stellvertretende Schriftführerin. Als neues Mitglied des erweiterten Vorstandes zieht Udo Lauterwasser ein. Zu Kassenprüferin und Kassenprüfer wurden Elke Kurpanik und Werner Mockenhaupt gewählt.

Als Beisitzer gehören dem Vorstand künftig Anne Alhäuser, Jochen Dapprich, Antonie Dell, Günter Hensch, Ronny Jäger, Dieter Wardenbach und Hermann Wilhelm an. Alois Michalek (Schriftführer) und Doris Münker (Kassenwartin) bleiben als Teil des geschäftsführenden Vorstands im Amt – ihre Posten stehen turnusmäßig erst 2027 wieder zur Wahl.

Ehrenmitgliedschaft für Klaus Reifenrath

Aus dem aktiven Vorstand zurückgezogen hat sich auch Klaus Reifenrath – ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen. Er möchte seine Kräfte künftig ganz seinen drei Projekten widmen: ALTERAktiv RADHaus, dem Fab Lab Repair Café Siegen sowie den Erlebnisfahrten mit der Rikscha. Für seinen außergewöhnlichen Einsatz für den Verein wurde Reifenrath mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet.

Neue Räume für die Mitmachtänze

Eine weitere gute Nachricht brachte die Versammlung für das Tanz-Team-Trio Barbara Kerkhoff, Anne Lurtz und Lucia Schwarzwälder: Nach intensiver Suche ist ein neuer Raum für die beliebten Mitmachtänze gefunden worden – nötig geworden war dies durch den geplanten Einzug des Bruchwerktheaters ins MGZ. Nach der Sommerpause starten die Mitmachtänze am 4. September im Dorfgemeinschaftshaus in Siegen-Bürbach neu durch.

Der Verein weist zudem darauf hin, dass angesichts des hohen Alters vieler Mitglieder alle Arbeitsgruppen über Verstärkung freuen. Interessierte finden die Kontaktdaten auf der Vereinshomepage unter alteraktiv-siegen.de.

Von links: Alois Michalek, Ronny Jäger, Helmut Kneppe, Susanne Seifert, Doris Münker.