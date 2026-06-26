Trotz Hitze: 18. Stadtteilfest in der Fritz-Erler-Siedlung Kreuztal startet morgen – in der Sommer-Spezialversion

(wS/kr) Kreuztal 26.06.2026 | Das 18. Stadtteilfest in der Fritz-Erler-Siedlung findet statt – allerdings in einer angepassten Version: Wegen der sommerlichen Temperaturen wird das Fest in diesem Jahr als „Hitzeversion“ gefeiert. Statt Bühnenprogramm und internationaler Spezialitäten stehen Kaltgetränke, Bratwurst sowie jede Menge Schatten und Rückzugsmöglichkeiten im Mittelpunkt. Los geht es morgen, Samstag, ab 14:00 Uhr in der Danziger Straße und im Stadtteilbüro Fritz-Erler-Siedlung.

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📅 Samstag, 27. Juni 2026, ab 14:00 Uhr

📍 Danziger Straße und Stadtteilbüro Fritz-Erler-Siedlung, Kreuztal

ℹ️ Eintritt frei | Angebote: Kaltgetränke, Bratwurst (Schwein und halal), Erfrischungen, Musik und Schatten

📞 Infos: Christina Kölsch, Tel. 02732-3790

Für feuchte Erfrischung ist ebenfalls gesorgt – bei möglichst geringem Wasserverbrauch, wie die Veranstalter betonen. Bühnenprogramm und internationale Spezialitäten, die in den Vorjahren zum festen Bestandteil des Festes gehörten, werden dagegen auf das nächste Jahr verschoben.

Organisiert wird das Stadtteilfest vom Stadtteilbüro Fritz-Erler-Siedlung und Mehrgenerationenhaus Kreuztal in Zusammenarbeit mit der Stadt Kreuztal, der LEG Wohnen NRW GmbH sowie dem Kreisverband AWO Siegen-Wittgenstein/Olpe.

Weiteres Programm in der Siedlung

Wer nach dem Fest in der Siedlung aktiv bleiben möchte, hat noch weitere Termine im Blick zu behalten: Am Mittwoch, 1. Juli, findet ab 15:00 Uhr ein Dreckwegtag in der Siedlung statt. Am Dienstag, 7. Juli, lädt ein Picknick rund ums Stadtteilbüro ab 16:00 Uhr ein. Ab Freitag, 10. Juli, startet zudem ein QR-ler-Walk für alle Interessierten – jederzeit abrufbar.