Diakonie Klinikum Siegen startet neue Fortbildungsreihe „Onkokompakt“ für Hausärzte

(wS/dia) Siegen 26.06.2026 | Das Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen hat eine neue Fortbildungsreihe für Hausärzte und ihre Teams ins Leben gerufen: „Onkokompakt“ heißt das Format, mit dem Mediziner des Krankenhauses niedergelassenen Ärzten aktuelle Entwicklungen in der Krebsmedizin praxisnah vorstellen wollen. Ziel ist es, das wechselseitige Verständnis für die spezifischen medizinischen Kompetenzen zu stärken – zum Nutzen der Patientinnen und Patienten.

Initiatoren der Reihe sind Professor Dr. Ralph Naumann und Dr. Martin Klump, die Chefärzte der Medizinischen Klinik III (Klinik für Medizinische Onkologie, Hämatologie & Palliativmedizin) und zugleich Leiter des Interdisziplinären Onkologischen Zentrums (IOZ) am Siegener Diakonie Klinikum. Als Mit-Organisatorin ist Diplom-Biologin Oksana Kurz, Koordinatorin des IOZ, an der Reihe beteiligt.

Auftaktveranstaltung: Fokus auf Immunonkologie

Bei der Auftaktveranstaltung im Hörsaal des Krankenhauses stand das Thema „Immunonkologie und onkologische Pflegethemen“ im Mittelpunkt. Naumann und Klump gaben einen Überblick über den Einsatz moderner immunonkologischer Medikamente und beleuchteten praxisnahe Pflegethemen – vom sachgerechten Umgang mit dem Port bis hin zur Hautpflege während einer medikamentösen Tumortherapie.

Vorgestellt wurde außerdem die Onkologische Trainings- und Bewegungstherapie (OTT): ein wissenschaftlich fundiertes, personalisiertes Bewegungsprogramm, das speziell auf die Bedürfnisse von Krebspatienten zugeschnitten ist. Angeboten wird die OTT durch speziell geschulte Trainer im Ambulanten Rehazentrum (ARZ) Siegerland in Siegen, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Klinikums befindet. Darüber hinaus ist das Programm auch in Physiotherapie-Praxen in Olpe und Erndtebrück verfügbar. Praktische Fallbeispiele und interaktive Diskussionsrunden rundeten den Abend ab.

Drei weitere Termine im laufenden Jahr geplant

Im laufenden Jahr sind im Rahmen von „Onkokompakt“ drei weitere Veranstaltungen mit unterschiedlichen praxisrelevanten Schwerpunkten geplant. Der nächste Termin soll nach den Sommerferien stattfinden und rechtzeitig bekannt gegeben werden.

Zur Auftaktveranstaltung der Fortbildungsreihe „Onkokompakt“ standen (von rechts) Chefarzt Dr. Martin Klump, Dipl.-Biologin Oksana Kurz, Chefarzt Prof. Dr. Ralph Naumann, Onkologische Fachpflegekraft Jessica Picaro, Sportwissenschaftlerin Sarina Kray und Ernährungsberaterin Karen Muster Rede und Antwort. (Foto: Diakonie Klinikum Jung-Stilling)