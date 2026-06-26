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E-Roller-Fahrer nach Verkehrsunfall zwischen einer E-Bike-Fahrerin und einem E-Roller-Fahre gesucht – Polizei bittet um Hinweise

26. Juni 20261.5k
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(wS/ots) Hilchenbach 26.06.2026 | Am Donnerstagmorgen (25.06.2026) ist es gegen 11:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Bike-Fahrerin und einem E-Roller-Fahrer gekommen.

Eine 12-Jährige fuhr mit einem E-Bike durch den Seminarweg in Hilchenbach.
Plötzlich kam ihr auf ihrer Fahrbahnseite ein E-Roller mit zwei Personen besetzt entgegen, der ein langsam fahrendes Auto überholte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der 12-Jährigen und dem E-Roller-Fahrer, dabei wurde die E-Bike-Fahrerin leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der E-Roller-Fahrer anschließend unvermittelt weiter.

Das Verkehrskommissariat in Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 – 0.

Symbolbild

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