Freie Fahrt in Buchen: Buchener Straße und Kohlenbergstraße nach Komplettsanierung wieder offen

(wS/si) Siegen 26.06.2026 | Die Sperrungen haben ein Ende: Die Buchener Straße und die Kohlenbergstraße in Buchen sind seit letzter Woche wieder vollständig befahrbar. Eine Fachfirma hat die abschließenden Markierungsarbeiten pünktlich fertiggestellt. Seit Mitte April waren die beiden Straßen in der Ortsmitte für insgesamt rund 300.000 Euro komplett saniert worden.

In der Buchener Straße hatte das ausführende Unternehmen zunächst die alte Asphaltdecke abgefräst und anschließend auf knapp 400 Metern die Fahrbahn neu asphaltiert. In der Kohlenbergstraße wurde der gesamte Asphaltoberbau entfernt; die rund 500 Meter lange Straße erhielt daraufhin eine neue Trag- und Deckschicht. Ergänzend wurden kleinere Arbeiten im Rinnenbereich beider Straßen durchgeführt.

Teil eines umfangreichen Sanierungsprogramms

Die abgeschlossenen Arbeiten in Buchen sind Teil eines größeren Straßensanierungsprogramms der Universitätsstadt Siegen. Bereits fertiggestellt wurden in diesem Jahr der Güterweg sowie die Straße „Zum Wildgehege“ in Weidenau. In der Gießereistraße läuft die Erneuerung derzeit noch – dort finden neben den Fahrbahnarbeiten auch Maßnahmen am Kanal und am Gehweg statt.

Noch im laufenden Jahr sollen zudem drei Teilstücke der Eiserntalstraße, die Wetzlarer Straße, die Ziegeleistraße sowie die Adolf-Sänger-Straße erneuert werden.

Alexa Kreutz und Carina Stroh (beide städtische Straßenunterhaltung) mit Bürgermeister Tristan Vitt auf der Kohlenbergstraße. Foto: Stadt Siegen