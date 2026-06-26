Infrastruktur-Zukunftsgesetz beschlossen: CDU-Abgeordneter Büdenbender erwartet schnellere Projekte in Siegen-Wittgenstein

(wS/cdu) Siegen 26.06.2026 | Der Deutsche Bundestag hat das sogenannte Infrastruktur-Zukunftsgesetz beschlossen und dabei auch das Umweltrechtsbehelfsgesetz grundlegend reformiert. Ziel der Neuregelungen ist es, Planungs- und Genehmigungsverfahren für wichtige Infrastrukturprojekte in Deutschland erheblich zu beschleunigen. Der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Benedikt Büdenbender begrüßt die Verabschiedung ausdrücklich – auch mit Blick auf konkrete Vorhaben in der Region.

„Das ist eine notwendige Weichenstellung für die Infrastruktur auch bei uns in Siegen-Wittgenstein. Zahlreiche wichtige Projekte in unserer Region werden davon profitieren“, erklärte Büdenbender.

Verkehrsinfrastruktur erhält Vorrang

Kern des Gesetzes ist eine neue Einstufung zentraler Infrastrukturvorhaben: Schienenwege, Bundesfernstraßen und Wasserstraßen gelten künftig ausdrücklich als Projekte von „überragendem öffentlichem Interesse“. Das bedeutet in der Praxis, dass diese Vorhaben bei Behörden und Gerichten bevorzugt bearbeitet werden müssen und damit deutlich schneller realisiert werden können.

Naturschutzausgleich flexibler gestaltet

Auch bei Naturschutzauflagen gibt es Änderungen. Bisher mussten Eingriffe in die Natur durch ein Bauprojekt in der Regel durch eigens bereitgestellte Ausgleichsflächen kompensiert werden. Künftig soll es häufiger möglich sein, stattdessen einen Geldausgleich zu leisten. Dadurch soll verhindert werden, dass wertvolles Ackerland für Ausgleichsmaßnahmen aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen wird. Das eingezahlte Geld soll gleichzeitig für wirksame Naturschutzprojekte genutzt werden.

Klagen gegen Infrastrukturvorhaben ohne aufschiebende Wirkung

Eine weitere zentrale Neuerung betrifft das Umweltrechtsbehelfsgesetz: Klagen gegen Infrastrukturvorhaben sollen künftig keine aufschiebende Wirkung mehr entfalten. Das gilt für Projekte der Verkehrs-, Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur sowie für Vorhaben des Klimaschutzes, der Klimaanpassung und der Ernährungssicherheit. Dringend benötigte Maßnahmen können damit auch dann umgesetzt werden, wenn noch Gerichtsverfahren laufen – der gerichtliche Rechtsschutz selbst bleibt allerdings erhalten.

Zudem wird das Verbandsklagerecht gezielt eingeschränkt. Büdenbender kommentierte dies deutlich: „Endlich wird den Klageverbänden Einhalt geboten, jahrelange Verzögerungen durch immer neue Scheinvorwürfe sind künftig Geschichte.“

Modernisierung von Planungs- und Genehmigungsverfahren

Mit den Neuregelungen sollen Planungs- und Genehmigungsverfahren insgesamt spürbar modernisiert werden. Laut Büdenbender schaffe das Gesetz einen ausgewogenen Rahmen zwischen schneller Projektumsetzung, wirksamem Umwelt- und Naturschutz sowie einer leistungsfähigen Landwirtschaft.

: CDU-Abgeordneter Benedikt Büdenbender – Fotograf: Tobias Koch