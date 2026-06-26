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Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit Radfahrer in Deuz

26. Juni 20261.2k
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(wS/ots) Netphen 26.06.2026 | Am späten Mittwochabend (24.06.2026) ist ein Fahrradfahrer bei
einem Verkehrsunfall im Bereich der Kölner Straße und „Auf den Weiden“ in Deuz
schwer verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge bog ein 26-jähriger Fahrradfahrer zwischen 23 und 0
Uhr aus der Straße „Auf den Weiden“ nach rechts in die Kölner Straße ab. Im
gleichen Moment kam ihm ein PKW entgegen, der Fahrradfahrer wurde von dem PKW
touchiert und stürzte. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchtete der PKW
anschließend vom Unfallort. Der 26-Jährige kümmerte sich anschließend
selbstständig um eine Fahrt ins Krankenhaus und verständigte die Polizei.

Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.500 Euro.

Das Verkehrskommissariat Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen und bittet den
Fahrzeugführer des PKW sowie Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben
können, sich unter der Rufnummer 02732 / 909-0 zu melden.

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