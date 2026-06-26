UV-Warntafeln in Siegener Freibädern: So will die Stadt ihre Bürger vor gefährlicher Sonnenstrahlung schützen

(wS/si) Siegen 26.06.2026 | Die Universitätsstadt Siegen geht beim Schutz vor UV-Strahlung einen neuen Weg: Im Freibad Geisweid ist jetzt die erste UV-Warntafel der Stadt aufgestellt worden. Die Tafeln sollen Badegästen und Sportlerinnen und Sportlern auf einen Blick zeigen, wie hoch die aktuelle UV-Belastung ist – und welche Schutzmaßnahmen sie ergreifen sollten. In den kommenden Wochen sollen weitere Tafeln im Stadtgebiet folgen.

Die Warntafeln funktionieren denkbar einfach: Ein Pfeil markiert den aktuellen UV-Index auf einer farbcodierten Skala. Zusätzlich ist ein QR-Code angebracht, der direkt auf die Echtzeit-Daten des Deutschen Wetterdienstes und des Bundesamtes für Strahlenschutz verweist – so erhalten Nutzerinnen und Nutzer aktuelle Informationen und konkrete Schutzempfehlungen auf ihr Smartphone.

Stadtrat Adrian Viteritti betonte die Bedeutung des Projekts: „Die Auswirkungen des Klimawandels zeigen sich auch in unserem Alltag. Mit den UV-Warntafeln schaffen wir ein niedrigschwelliges Informationsangebot, das die Menschen für die Risiken von UV-Strahlung sensibilisiert und zu einem besseren Sonnenschutz motiviert. Prävention beginnt oft mit kleinen Hinweisen – diese können jedoch einen großen Beitrag zum Gesundheitsschutz leisten.“

Initiative von Deutscher Krebshilfe und Dermatologischer Prävention

Angestoßen wurde das Projekt durch ein Angebot der Deutschen Krebshilfe und der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention e.V. Koordiniert wird die Maßnahme durch die städtische Abteilung Umwelt und Klima. Die Finanzierung ermöglichte der Kreissportbund Siegen-Wittgenstein e.V., umgesetzt wird das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband Siegen.

Christian Janusch vom Kreissportbund hob die Relevanz gerade für Sportlerinnen und Sportler hervor: „Der Schutz vor den Folgen des Klimawandels umfasst auch den Schutz der Gesundheit. Mit den UV-Warntafeln machen wir die Sportlerinnen und Sportler auf einfache Weise auf ein oft unterschätztes Risiko aufmerksam und geben konkrete Handlungsempfehlungen für den Alltag.“

Karolin Wiegel, Klimafolgenanpassungsmanagerin der städtischen Abteilung Umwelt und Klima, ergänzte: „Klimaanpassung bedeutet auch, die Bevölkerung frühzeitig zu sensibilisieren und dabei zu unterstützen, sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen.“

Weitere Standorte in den nächsten Wochen

Nach dem Start im Freibad Geisweid sollen in den kommenden Wochen weitere Tafeln installiert werden – unter anderem im Freibad Kaan-Marienborn, an den Naturfreibädern sowie auf einigen Sportplätzen im Stadtgebiet.

Hintergrund des Projekts ist auch die gesundheitliche Bedeutung des Themas: Die Folgen intensiver UV-Strahlung werden häufig unterschätzt. Sie kann unter anderem zu vorzeitiger Hautalterung und Augenschäden führen sowie das Erbgut von Hautzellen schädigen. Langfristig erhöht das das Risiko für Hautkrebs.

Karolin Wiegel (Klimafolgenanpassungsmanagerin), Leonard Wied (Abteilung Sport und Bäder), Stadtrat Adrian Viteritti, Christian Janusch (Kreissportbund Siegen-Wittgenstein) und Frank Wunderlich (Stadtsportverband Siegen) prüfen den UV-Wert im Geisweider Freibad. Foto: Stadt Siegen