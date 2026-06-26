Linksabbieger übersieht Motorradfahrer – Unfall zwischen Niederdielfen und Oberdielfen

(wS/red) Wilnsdorf 26.06.2026 | Gegen 18 Uhr kam es auf der Oberdielfener Straße zwischen Niederdielfen und Oberdielfen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 59-jähriger Motorradfahrer war aus Niederdielfen kommend in Richtung Oberdielfen unterwegs, als es zur folgenschweren Kollision kam.

Ein 61-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Oberdielfener Straße in entgegengesetzter Richtung – von Oberdielfen kommend – und beabsichtigte, nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Kradfahrer stürzte und sich Verletzungen zuzog.

Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung des Verletzten an der Unfallstelle. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus transportiert. Die Polizei sperrte die Straße während der Unfallaufnahme vollständig. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de